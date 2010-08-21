به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، هسته‌های فن‌آور، مخترعان، مبتکران، اساتید، فارغ‌التحصیلان، دانشجویان مبتکر، صاحبان پژوهش‌های نزدیک به بازار، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های نوپا، صاحبان ایده‌های ابتکاری در فن‌آوری، شرکت‌های پیشرفته و توانمند، تعاونی‌ها و انجمن‌های دانشی، موسسات اقتصادی، نمایندگی‌ موسسات صنعتی و سازمان‌های دولتی می‌توانند در پارک علم و فن‌آوری مستقر شوند.

اختصاص دفتر کار، امکانات ارتباط الکترونیکی، خط تلفن، تجهیزات، مشاوره، امکانات علمی و فن‌آوری‌ و خدمات دانشگاهی از جمله حمایت‌های پارک علم و فن‌آوری است.

شبکه همکاری علمی-تحقیقاتی پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند راهگشای موسسات برای ورود به فضای علمی-فن‌آوری‌ جهانی باشد.