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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

در زنجان؛

فراخوان پذیرش واحدهای فن‌آور و هسته‌های علمی آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: فراخوان پذیرش واحدهای فن‌آور و هسته‌های متشکل از استادان، دانشجویان و دانش آموختگان برای شروع کسب و کار دانش بنیان در ساختمان جدید پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، هسته‌های فن‌آور، مخترعان، مبتکران، اساتید، فارغ‌التحصیلان، دانشجویان مبتکر، صاحبان پژوهش‌های نزدیک به بازار، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‌های نوپا، صاحبان ایده‌های ابتکاری در فن‌آوری، شرکت‌های پیشرفته و توانمند، تعاونی‌ها و انجمن‌های دانشی، موسسات اقتصادی، نمایندگی‌ موسسات صنعتی و سازمان‌های دولتی می‌توانند در پارک علم و فن‌آوری مستقر شوند.
 
اختصاص دفتر کار، امکانات ارتباط الکترونیکی، خط تلفن، تجهیزات، مشاوره، امکانات علمی و فن‌آوری‌ و خدمات دانشگاهی از جمله حمایت‌های پارک علم و فن‌آوری است.
 
شبکه همکاری علمی-تحقیقاتی پارک علم و فن‌آوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند راهگشای موسسات برای ورود به فضای علمی-فن‌آوری‌ جهانی باشد.
 
پارک علم و فن‌آوری زنجان از علاقمندان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای http://iasbs.ac.ir/incubator مراجعه کنند.
کد مطلب 1137141

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