به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "مک آفی" در این لیست خود که "مشاهیر خطرناک" (Dangerous Celebrities) نام دارد نشان داده است که سارقان انفورماتیکی بیشترین سوء استفاده را از نام "کامرون دیاز" می کنند به طوری که سایتهایی که اخبار مربوط به این بازیگر هالیوودی را منتشر می کنند با بیشترین احتمال می توانند محتوی برنامه های مخرب باشند و به کاربران حمله کنند.

پس از دیاز، جولیا رابرتز، جسیکا بیل و برد پیت در رتبه های بعدی این لیست مک آفی قرار دارند.

چهار بازیگری که هکرها بیشترین سوء استفاده را از نام آنها می کنند

1- کامرون دیاز

2- جولیا رابرتز

3-جسیکا بیل

4- برد پیت



دو سیاستمداری که هکرها از نام آنها بیشترین سوء استفاده را می کنند

- باراک اوباما

- سارا پالین

"دیو مارکوس" محقق لابراتوار مک آفی در این خصوص توضیح داد: "امسال نتایج این تحقیقات نسبت به سالهای گذشته مطمئن تر هستند اما زمانی که کاربران آنلاین می شوند هنوز در معرض خطر سارقان انفورماتیکی قرار دارند که کدهای مخرب خود را در اخبار مربوط به افراد معروف پنهان می کنند."

این گزارش نشان می دهد که جستجوی اطلاعات مربوط به "چارلی آنجلس" با یک احتمال 10 درصدی می تواند کاربر را به یک صفحه محتوی ویروس هدایت کند. این درحالی است که احتمال ویروسی بودن "اسکرین سیورهای کامرون دیاز" 19 درصد است. در این لیست اسامی دیگری چون تام کروز و پنه لوپه کروز نیز دیده می شوند.

فهرست 50 مشهور خطرناک تنها به بازیگران محدود نمی شود بلکه در رتبه های آخر این طبقه بندی اسامی سیاستمداران معروف نیز به چشم می خورد به طوری که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در رتبه 49 و سارا پالین سناتور آمریکایی در رتبه 50 قرار دارند.