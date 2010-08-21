ممنوعیت تردد اتوبوسها و مینی بوسهای دیزلی در تهران لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی با شماره گذاری اتوبوس‌های شهری و مینی‌بوس‌های دیزلی(نفت گاز سوز یا گازوئیلی) برای تردد در کلان شهرهای کشور موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه،‌ تصویب نامه های مربوط به ممنوعیت تردد اتوبوس ها و مینی بوس های دیزلی در تهران که از سوی هیئت وزیران از ابتدای سال 1387 ممنوع شد، نیز لغو شد.

وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت همچنین با افزایش میزان تسهیلات و کمک های بلاعوض برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، کمک بلاعوض برای از رده خارج کردن تاکسی ها 30 میلیون ریال، ون و وانت با ظرفیت یک تن و پایینتر 10 میلیون ریال، ون و وانت با ظرفیت یک تن و بالاتر 20میلیون ریال ، مینی‌بوس 30 میلیون ریال، اتوبوس برونشهری 100 میلیون ریال ، کامیونت (5/3 تا 6تن) 30 میلیون ریال ، کامیون سبک (6 تا 10 تن) 40 میلیون ریال، کامیون متوسط (10 تا 26 تن)50 میلیون ریال ، کامیون سنگین (26 تا 32 تن)70 میلیون ریال و کامیون کشنده 80 میلیون ریال تعین شده است.

تسهیلات بانکی (حداکثر تا 80 درصد قیمت خودرو) برای تاکسی ها 70 میلیون ریال ، ون و وانت با ظرفیت یک تن و پایینتر 70 میلیون ریال ، ون و وانت با ظرفیت یک تن و بالاتر 70 میلیون ریال ، مینی‌بوس 200 میلیون ریال، اتوبوس برونشهری 120 میلیون ریال ، کامیونت (5/3 تا 6تن) 200 میلیون ریال ، کامیون سبک (6 تا 10 تن) 300 میلیون ریال، کامیون متوسط (10 تا 26 تن)600 میلیون ریال ، کامیون سنگین (26 تا 32 تن)700 میلیون ریال و کامیون کشنده 800 میلیون ریال تعین شده است.

بر اساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، دوره بازپرداخت تسهیلات نیز 60 ماهه، 72 ماهه و 84 ماهه تعیین شده است. این مصوبه را رئیس جمهور تایید کرده و سپس معاون اول رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ نموده است.