به گزارش خبرنگار مهر، در گذشت تهیه کننده "سنتوری"، حل مشکلات "سن پترزبورگ"، بحث های کاظم راست گفتار و امیر صادقی در برنامه "هفت" و... از اخبار مهم سینمای ایران در هفته پایانی مرداد ماه است.

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- فرامرز فرازمند تهیه کننده فیلم های مهرجویی روز 22 مرداد ماه در منزل خود دارفانی را وداع گفت. مراسم تشییع پیکر این مرحوم روز 25 مرداد ماه در بهشت زهرا برگزار شد. در این مراسم تعداد اندکی از هنرمندان همچون پرویز نوری، مهدی کرمپور، محمد علی صفورا و... حضور داشتند. البته این مراسم به خواسته خانواده این مرحوم در خانه سینما برگزار نشد.

داریوش مهرجویی یکی از دوستان و همکاران نزدیک وی در یادداشتی کوتاه درباره وی نوشت:بسیار مایه تاسف است که دوست و همکار عزیزم را بدین گونه از دست رفته می‌بینم. او در این چند سال اخیر بسیار زجر کشید و به هر دری زد گشایشی ایجاد نشد. به علت سقوط "سنتوری " در طول چهار پنج سال گذشته و بدهی‌های متعدد حاصل از آن، بی تفاوتی و بی مسئولیتی وام دهندگان چنان عرصه بر او تنگ شد که به ناچار دق کرد.

- "اخراجی ها 3" کلید می خورد. پیش تولید این فیلم به کارگردانی مسعود ده نمکی مدتی است آغاز شده است. تا کنون حضور محمدرضا شریفی‌نیا، حسام نواب‌صفوی، ماشا‌ءالله شاهمرادی‌زاده، علی‌ اوسیوند، سید‌جواد هاشمی، محمود مقامی و قاسم زارع مشخص شدند. البته پروسه انتخاب بازیگران همچنان ادامه دارد.

- آثار کیارستمی قرار است در طرح ماه رمضان به نمایش در آید. این خبری بود که امیر حسین علم الهدی مدیر پردیس سینمایی ملت هفته گذشته اعلام کرد. وی همچنین عنوان کرد به دنبال مجوزهای این آثار از اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد است. علیرضا سجادپور نیز در همین ارتبط به خبرگزاری مهر گفت، فیلم های کیارستمی مشکلی برای اکران در سینمای ایران نداردند وی تا کنون برای موضوع درخواستی نداشته است. این موضوع قطعا به زودی بررسی می شود.

- فیلم "با نوی شهر ما" اوایل مهر ماه بدون حضور گوهر خیراندیش کلید می خورد. تا کنون کلید خوردن این پروژه سینمایی چندین بار تغییر کرده است، اما اینبار پیرهادی تهیه کننده فیلم این زمان را قطعی اعلام کرده است. گوهر خیر اندیش نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر با گله از عقب افتادن تولید این فیلم، عنوان کرده، حدود شش ماه برای این فیلم صبر کرده و به همین دلیل کار در چندین پروژه دیگر را از دست داده است . با وجود این موضوع ترجیح داده با مجموعه تلویزیونی جدیدی قرار داد ببندد. گویا رویا تیموریان نیز جایگزین وی در فیلم حاتمی کیا شده است.

- حجت الاسلام زم رئیس هیئت مدیره ویدئو رسانه در مراسم افطاری این موسسه که با حضور تهیه کنندگان، مدیران شبکه های نمایش خانگی و خبرنگاران برگزار شد، خبر از برپایی غرفه ای از محصولات این شبکه در موزه سینما داد. وی در این ارتباط عنوان کرد، جناب آقای محمدحسن پزشک مدیر عامل محترم موزه سینما به تازگی وعده داده‌اند که غرفه شبکه نمایش خانگی در موزه برپا شود، در حوزه نمایش خانگی می‌توان مباحث پژوهشی و اطلاعاتی فراوانی را پیگیری کرد که امیدواریم این اتفاق به زودی بیفتد.

- برج میلاد و باشگاه دیپلماتیک گزینه های برگزاری چهاردهمین جشن سینمای ایران هستند. گویا قرار است جشن بزرگ سینمای ایران که 25 شهریور ماه برگزار می شود در برج میلاد، جشن 21 شهریور که به مراسم بزرگداشت ها اختصاص دارد در باشگاه دیپلماتیک و جشن های کوتاه، مستند و انیمیشن در تالار ایوان شمس برپا شوند.

- مشکلات فیلم "سن پترزبورگ" برطرف شد. این خبری بود که پس از نامه ها و جوابیه های افخمی و اعتباریان توسط تهیه کننده فیلم اعلام شد. وی در گفتگویی با خبرگزاری مهر عنوان کرد، من و آقای افخمی دوستان مشترکی داریم و مطمئن هستم اخبار درستی این بار در ارتباط با فیلم به افخمی ارائه کردند. به هر حال هیچ تهیه‌کننده‌ای قصد ندارد فیلم بدی را اکران کند. من همچنان معتقدم هیچ دخالتی بر روی تدوین کار نداشتم و فقط پیمان قاسمخانی این نظارت را برعهده داشته است. هم اکنون نیز اکران فیلم قطعی شده است.

- "فصل باران‌های موسمی" اولین ساخته بلند مجید برزگر در بخش رقابتی فیلم‌های اول سی ‌وچهارمین جشنواره‌ی جهانی فیلم مونترال به نمایش درمی‌آید. این جشنواره از 4 تا 15 شهریور ماه در کانادا برگزار خواهد شد . دو فیلم کوتاه " مهمانی زیر آب" ساخته بابک امینی محصول مشترک ایران و فرانسه، تنها صدا می‌ماند ساخته "آرش آشتیانی" محصول مشترک ایران و انگلستان در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه جشنواره‌ مونترال به نمایش درخواهد آمد و همچنین "طهران، تهران" در بخش غیر رقابتی سینمای جهان این جشنواره ضور دارد.

- بحث های کاظم راست گفتار و خسرو امیر صادقی از حاشیه های برنامه هفت سینمایی است. در برنامه هفته گذشته که جواد شمقدری معاونت سینمایی حضور داشت، کاظم راست گفتار عنوان کردند چرا من باید در فیلمی که خودم ساخت آن را برعهده دارم، تهیه کننده نباشم. وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد باعث می شود فیلمی را با عنوان "پسرتهرانی" بسازم که وقتی وارد سینما می شوم از دیدن آن تعجب کنم.تمام مباحث جدی فیلم خارج شده است.

در ادامه این صحبتها خسرو امیرصادقی نیز در برنامه شب گذشته عنوان کرد، من فقط 33 ثانیه این فیلم را درآوردم و با چیزهایی که کارگردان می گوید همخوانی ندارد. شخصی که من در برنامه گذشته هفت دیدم بعید می دانم راست گفتار باشد شاید او بردار دوقلو و یا همزاد وی است. چون شخصی که من می شناختم چنین نظری نداشت!