۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

"بمو" با ویرایش جدید منتشر می‌شود

اصغر کاظمی همزمان با تدوین "پلی در دوردست" روایتی از مستندات عملیات فتح فاو، کتاب "بمو" خود را برای تجدیدچاپ ویرایش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظمی در کتاب "بمو" به روایت خاطرات 10 تن از فرماندهان و رزمندگان ‏ایرانى درمورد شناسایى مناطقى از جنوب‌غربى و غرب کشور در زمان جنگ ایران و عراق می پردازد.

این کتاب در پنج فصل تدوین شده و دربرگیرنده تعداد قابل توجهى ‏عکس، کروکى و نقشه‌رنگى از عملیات‌ها و مناطق عملیاتى‏است.

احمد استاد باقر،حسین الله‏کرم، محمد جوانبخت،احمد کوچکى، مصطفى موسوى،محرم قاسمى، جعفر جعفرولى‏زاد، حسین دمیرچى، على‏صیادشیرازى و مهدى قلى رضایى کسانی هستند که این خاطرات را روایت کرده اند.
 
این کتاب که تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است، اولین بار در سال 1379 در 722 صفحه، قطع وزیری و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه توسط سوره مهر منتشر شده بود.
 
"پلی در دوردست" کتاب در دست تدوین کاظمی جلد دوم کتاب "دسته یک" است که مستندات عملیات فتح فاو یا عملیات "والفجر 8" را روایت می کند. 
