81 درصد آمریکایی ها به پیروزی در جنگ افغانستان امید ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، درست یک هفته پس از آنکه روزنامه یو اس ای تودی و موسسه گالوپ از کاهش حمایت آمریکایی ها از جنگ افغانستان خبر دادند، یک نظرسنجی جدید به صورت مشترک از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس و موسسه تحقیقاتی جی اف کا نشان داد که در حال حاضر 58 درصد از مردم ایالات متحده مخالف جنگ در این کشور هستند که چنین رقمی به عنوان بدترین آمار اعلام شده از سال 2001 تاکنون از سوی دو رسانه مذکور بوده است.

نظرسنجی خبرگزاری آسوشیتد پرس و موسسه تحقیقاتی جی اف کا همچنین نشان داد که تنها 19 درصد از آمریکایی ها درباره آینده جنگ افغانستان طی سال آینده و بهبود اوضاع در این کشور ابراز امیدواری کرده اند. این درحالیست که هنگام اعلام راهبرد جدید "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در دسامبر گذشته برای افزایش شمار نظامیان در افغانستان 31 درصد از مردم ایالات متحده نسبت به بهبود اوضاع در این کشور جنگ زده خوشبین بودند.

به نوشته آنتی وار، تمام این نظرسنجی ها حکایت از افزایش شمار مخالفین جنگ افغانستان و گسترش موج بدبینی ها نسبت به آینده این جنگ است.

همچنین اخیرا نظرسنجی روزنامه وال استریت ژورنال و شبکه خبری ان بی سی نشان داد 68 درصد از مردم آمریکا درباره آینده جنگ افغانستان و پیروزی در این جنگ دچار یاس و ناامیدی شده اند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که تنها 34 درصد از مردم آمریکا از عملکرد اوباما راضی هستند و 57 درصد اعلام کردند که رئیس جمهوری ایالات متحده نتوانسته به امیدها و آرزوهای مردم جامه عمل بپوشاند.