عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر با اشاره به مذاکرات انجام شده با برخی از شرکتهای خارجی از جمله عمان، اندونزی، مالزی، ونزوئلا، روسیه، آفریقای جنوبی و ترکیه برای ساخت و توسعه واحدهای پتروشیمی مشارکتی، گفت: اخیرا مذاکرات با شرکتهای ترکیه ای برای ایجاد واحدهای مشارکتی شتاب گرفته است.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از انجام مذاکراتی با پکتیم ترکیه برای ساخت یک واحد اوره و آمونیاک در سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) خبر داد و افزود: یک شرکت ترکیه ای نیز برای ساخت پتروشیمی میاندوآب اعلام آمادگی کرده است.

به گزارش مهر، هدف از ساخت واحد پی.وی.سی پتروشیمی میاندوآب تولید سالانه 539 هزار تن محصول پتروشیمیایی شامل پی.وی.سی سوسپانسیون، سودسوز آور و آب ژاول است.

قرار است بخشی از خوراک این واحد پتروشیمیایی از خط لوله اتیلن غرب و نمک مورد نیاز از دریاچه ارومیه تامین شود.

همچنین پیشتر مذاکراتی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یک شرکت ترکیه ای برای ساخت یک واحد تولید متانول در عسلویه با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار تن محصول انجام شده بود.

این در حالی است که مذاکراتی هم با شرکتهای ترکیه ای برای ساخت یک واحد 300 هزار تنی پلی اتیلن در مهاباد انجام شد که تاکنون هیچ کدام از این مذاکرات منجر به امضای قرارداد و شروع عملیات ساخت واحدهای جدید نشده است.

معاون وزیر نفت همچنین در ادامه در توافق اخیر مقامات تهران - آنکارا برای ساخت ادامه خط لوله اتیلن غرب تا خاک ترکیه، اظهار داشت: تاکنون چنین توافقی میان دو طرف انجام نشده است و برنامه ای هم برای ساخت این خط لوله اتیلنی تا خاک این همسایه شمالغرب کشور وجود ندارد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام مسئولان پتروشیمی قرار است فاز اول خط لوله اتیلن غرب به طول تقریبی یکهزار و 800 کیلومتر از عسلویه تا کرمانشاه تا آذر ماه امسال در مدار بهره برداری قرار گیرد.

در مسیر خط لوله اتیلن غرب و دنا 11 مجتمع پتروشیمی قرار دارد که خوراک این واحدها از طریق پتروشیمی کاویان (الفین 11) به ظرفیت 2 میلیون و 180 هزار تن و مروارید با تولید یک میلیون و 50 هزار تن اتیلن در سال تامین می شود.

با ساخت پتروشیمی های مسیر خط لوله اتیلن غرب در مجموع چهار میلیون و 700 هزار تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد.