به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، مسابقات دوومیدانی المپیک نوجوانان از صبح امروز شنبه با رقابت ورزشکاران در مواد مختلف در ورزشگاه "بیشان" شهر سنگاپور پیگیری شد.

در مسابقه فینال گروه B ماده پرش ارتفاع محمدرضا وظیفه دوست همپای شش ورزشکار دیگر پرید و توانست با دستیابی به رکورد 2 متر و هفت سانتیمتر عنوان سوم را به خود اختصاص دهد. در این گروه ورزشکاری از باهاما اول شد.

وظیفه دوست باید تا بعدازظهر امروز منتظر بماند تا رقابت ورزشکاران در فینال گروه A مسابقات پرش ارتفاع برگزار شود تا عنوانش در المپیک نوجوان مشخص شود. تا این لحظه عنوان نهم او در ماده پرش ارتفاع المپیک نوجوانان مشخص شده است.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.