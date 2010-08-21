قاسمی در آستانه کسب مدال برنز المپیک قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، فرشید قاسمی ظهر امروز به وقت سنگاپور در گروه شانس مجدد وزن 66- کیلوگرم مسابقات جودو المپیک نوجوانان پس از دو پیروزی مقابل حریفانی از سان مارینو و آندورا به مصاف "ویتکا اوسکاس" از لیتوانی رفت و موفق شد این حریف را با اقتدار شکست دهد.

قاسمی در صورت برتری در دیدار آتی خود که برابر برنده مبارزه جودوکارانی از آذربایجان و دانمارک برگزار خواهد شد، به مدال برنز المپیک دست پیدا خواهد کرد.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.