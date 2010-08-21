  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

قاسمی در آستانه کسب مدال برنز المپیک قرار گرفت

قاسمی در آستانه کسب مدال برنز المپیک قرار گرفت

فرشید قاسمی با پیروزی مقابل حریفی از لیتوانی شانس خود را برای دستیابی به مدال برنز وزن 66- کیلوگرم مسابقات جودو المپیک نوجوانان دوچندان کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، فرشید قاسمی ظهر امروز به وقت سنگاپور در گروه شانس مجدد وزن 66- کیلوگرم مسابقات جودو المپیک نوجوانان پس از دو پیروزی مقابل حریفانی از سان مارینو و آندورا به مصاف "ویتکا اوسکاس" از لیتوانی رفت و موفق شد این حریف را با اقتدار شکست دهد.

قاسمی در صورت برتری در دیدار آتی خود که برابر برنده مبارزه جودوکارانی از آذربایجان و دانمارک برگزار خواهد شد، به مدال برنز المپیک دست پیدا خواهد کرد.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی  از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.

کد مطلب 1137228

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها