قاسمی در آستانه کسب مدال برنز المپیک قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، فرشید قاسمی ظهر امروز به وقت سنگاپور در گروه شانس مجدد وزن 66- کیلوگرم مسابقات جودو المپیک نوجوانان پس از دو پیروزی مقابل حریفانی از سان مارینو و آندورا به مصاف "ویتکا اوسکاس" از لیتوانی رفت و موفق شد این حریف را با اقتدار شکست دهد.
قاسمی در صورت برتری در دیدار آتی خود که برابر برنده مبارزه جودوکارانی از آذربایجان و دانمارک برگزار خواهد شد، به مدال برنز المپیک دست پیدا خواهد کرد.
نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان میرسد.
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