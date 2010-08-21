به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروزشنبه در حاشیه مراسم تجدید میثاق با امام(ره) مدیران و کارکنان وزارت دفاع در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی، با اشاره به 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی کشور گفت: فردا همایش بزرگ وزارت دفاع به‌همین مناسبت با حضور رئیس‌جمهور محترم برگزار خواهد شد که در این همایش یکی از بزرگترین پروژه‌های دفاعی کشور رونمایی می ‌شود.

به گزارش مهر،وحیدی پیش از این اعلام کرده بود که در روز 31 مرداد قرار است جت بدون سرنشین ایران بنام کرار ، خط تولید شناور تندرو سراج و نسل جدید شناور موشک انداز ذوالفقار، آزمایشگاه تست های فضایی ( سازه و سیستم های جدایش ) ، رونمایی و بهره برداری از 28 پروژه الکترونیکی و مخابراتی، آزمایش موشک جدید قیام و نسل سوم موشک فاتح 110 و راه اندازی خط تولید مهمات 130 م . م hera نیز افتتاح و به بهره برداری برسد.