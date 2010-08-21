ترکیب تیم های ووشو بانوان و آقایان برای حضور در گوانگجو معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار انتخابی تیم ملی ووشو برای حضور در بازیهای آسیایی گوانجو امروز شنبه در بخش بانوان برگزار شد و طی آن الهه منصوریان در وزن 52- کیلوگرم با برتری 2 بریک مقابل راضیه طهماسبی به همراه خدیجه آزادپور جواز حضور در این رقابتها را کسب کرد.

همچنین در بخش تالو مردان، احسان پیغمبری و مهدی قبادی در فرم " چانگ چوان" و فرشاد عربی در فرم های" نن گوئن و نان چوان" به همراه سلمان ترکی، محسن محمد سیفی، جواد آقایی، سجاد عباسی و حمید رضا قلی پور در ساندا به این رقابتها اعزام خواهند شد. البته قبل از اعزام نام یک سانداکار حذف خواهد شد.

تیم ملی ووشو ایران در دو گروه راهی چین خواهد شد. گروه اول چهارم شهریور جهت حضور در اولین دوره المپیک هنرهای رزمی و گروه دوم جهت برپایی یک اردوی دو هفته ای، هفتم شهریوربه چین سفر می کنند.