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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

مهرداد لاهوتی:

کشاورزی هنوز در گیلان سنتی است

کشاورزی هنوز در گیلان سنتی است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: با اینکه امروزه وسایل بسیار پیشرفته و اتوماتیک در تمام مراحل کشاورزی استفاده می شود، در روستاهای استان گیلان کشاورزی هنوز به روش سنتی انجام می گیرد.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای گذار از کشاورزی سنتی به صنعتی، توسعه آبیاری تحت فشار و کاهش قیمت تمام شده محصولات، استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره گیری از توانمندی های نخبگان در این بخش است.

نماینده لنگرود همچنین با اشاره به وضعیت موجود در بخش کشاورزی استان گفت: ظرفیتهای بالقوه زیادی در بخش کشاورزی وجود دارد که می توان از آن به خوبی در توسعه این بخش استفاده کرد.

وی عنوان کرد: شغل اکثر مردم استان گیلان کشاورزی است و سالهاست که مردم این سامان از این طریق امرار معاش می کنند اما این شغل یعنی کشاورزی در طی سالیان گذشته تاکنون به دلیل درآمدزایی اندک، کفاف زندگی کشاورزان را نمی دهد.

لاهوتی در ادامه به دلایل عقب ماندگی استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: عدم کشت مکانیزه و پرداخت به موقع وامهای کشاورزی، نبود برنامه ریزی برای کشت محصولات در استان و فرهنگسازی مناسب در بین کشاورزان از جمله عوامل عقب افتادگی در این بخش است.

کد مطلب 1137241

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