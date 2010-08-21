مهلت دریافت عکس مسابقه شوکا تمدید شد

یارعلی پورمقدم، برگزارکننده مسابقه عکس شوکا در مورد دلیل تمدید دریافت آثار به خبرنگار مهر گفت: تاکنون عکسهای زیادی به دبیرخانه رسیده و چون قرار است آثار هفته دیگر داروی شود، تصمیم گرفتیم تا پنجم شهریور دریافت عکسها را تمدید کنیم تا به آثار ارسال شده‌ای که هنوز بدست ما نرسیده است، فرصت شرکت در مسابقه را بدهیم.

وی با بیان اینکه پنجم شهریور داروی آثار توسط منوچهر معتبر، کامپوزیا پرتوی و افشین شاهرودی صورت می‌گیرد و روز بعد، ششم شهریور رعنا جوادی به عنوان عکاس و همسر بهمن جلالی عکس بخش ویژه را داروی می‌کند، در مورد عکسهای ارسال شده عنوان کرد: تاکنون آثاری که بدستمان رسیده است، خیلی خوب بوده‌اند.

پورمقدم قبلا در مورد دلیل انتخاب داوران از سه بخش نقاشی، سینما و عکاسی گفته بود: چون داوران سالهای قبل در رشته عکاسی سرشناس بودند، احتمال اینکه عکاسان سلیقه آنها را بدانند، وجود داشت. برای همین امسال سه نفر را از سه حوزه مختلف انتخاب کردیم تا تنوع آرا صورت بگیرد.

وی در مورد دلیل اختصاص بخش ویژه‌ای برای بهمن جلالی در این دوره عنوان کرده بود: یکی از داوران همیشگی ما بهمن جلالی بود که امسال در نبود وی، رعنا جوادی داوری این بخش را برعهده دارد و یکی از عکسها را با نظر خود انتخاب می‌کند. قرار است جوادی یکی از عکسهای جلالی را به برگزیده این بخش هدیه دهد و اگر امضای جلالی نیز در پایین عکس نبود، همسرش باید صحت این را که عکس متعلق به خود جلالی است، ثابت کند.

سومین مسابقه عکس شوکا از سوم مهر در خانه هنرمندان برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند عکسهای خود را به نشانی خیابان گاندی، نبش کوچه چهارم، مرکز خرید گاندی، کافه شوکا، کدپستی :1661914436 ارسال کنند.

