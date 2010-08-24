به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال کسب تساوی بدون گل استقلال برابر نفت تهران در هفته ششم لیگ برتر که یکشنبه شب هفته جاری در ورزشگاه آزادی رقم خورد، بازیکنان ، اعضای کادر فنی و معاونان باشگاه استقلال امروز سه شنبه در دو نوبت با علی فتح الله زاده دیدار کردند.
صبح امروز بازیکنان و کادر فنی آبی پوشان با حضور درباشگاه استقلال با سرپرست این باشگاه دیدار و در مورد دلایل نتیجه نگرفتن این تیم بحث و گفتگو کردند.
ضمن اینکه عصر امروز سه شنبه نیز معاونین باشگاه به همراه پرویز مظلومی سرمربی و ناصر حجازی مدیر فنی تیم فوتبال استقلال با فتح الله زاده دیدار کردند و در مورد آخرین وضعیت این تیم تبادل نظر کردند.
خبر دیگر از استقلال اینکه امین نوروزی رئیس کمیته پزشکی و علوم ورزشی باشگاه استقلال برای شرکت در انجمن بینالمللی درد (IASP) که در تاریخ 21 آگوست در شهر مونترال برگزار خواهد شد عازم کشور کانادا میشود و در این زمینه مقالهای ارائه خواهد کرد.
تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز جمعه هفته جاری به مصاف تیم فوتبال سپاهان اصفهان خواهد رفت.
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