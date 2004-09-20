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۳۰ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۰۶

طرح‌هاي توسعه فرودگاه كيش تا پنج ماه آينده به بهره‌برداري مي‌رسد

با تكميل طرح‌هاي توسعه فرودگاه منطقه آزاد كيش، اپرون اين فرودگاه 100 هزار مترمربع افزايش يافته و باند دوم اين فرودگاه نيز به بهره‌برداري مي رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، توسعه عوامل پروازي فرودگاه كيش شامل ساخت باند دوم، تاكسي وي‌هاي موازي و متقاطع و توسعه اپرون محوطه پروازي اين فرودگاه تا پنج ماه ديگر تكميل خواهد شد.
 با اجراي اين پروژه مساحت اپرون فرودگاه كيش از 125 هزار مترمربع به 225 هزار مترمربع افزايش مي‌يابد و تاكسي وي قبلي فرودگاه نيز تعريض و توسعه‌يافته و به باند اضطراري تبديل مي‌شود.
همچنين علاوه بر بازسازي و اجراي هولدينگ‌ها و اور ران‌هاي (Over runs) ابتدا و انتهاي باند، يك تاكسي‌وي موازي جديد به طول سه هزار و 600 متر و 11 تاكسي‌وي متقاطع و سريع ساخته مي‌شود.
مطالعات ساخت پايانه مسافري بين‌المللي فرودگاه كيش نيز با استفاده از معتبرترين مشاوران داخلي انجام شده است و انتظار مي‌رود ظرف سه سال آينده با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اين پروژه به اجرا درآيد.
درحال حاضر فرودگاه كيش داراي پنج پايانه است كه پايانه پنج اين فرودگاه ابتداي سال گذشته به بهره‌برداري رسيد و نماسازي و بازسازي پايانه‌هاي سه و چهار آن نيز به‌تازگي پايان يافته است.
کد مطلب 113725

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