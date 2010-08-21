بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه شهرستان رضوانشهر فاقد بیمارستان است، افزود: با ساخت این پروژه یکی از مشکلات اساسی مردم منطقه برطرف خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه بیمارستان 160 تختخوابی جنرال تالش 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهارداشت: برای تکمیل ساخت این پروژه 30 میلیارد ریال اعتبار در بودجه سال جاری پیش بینی شده است.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در ادامه بر لزوم بازسازی و توسعه استادیوم ورزشی پنج هزار نفری پوریای ولی تالش تاکید کرد و افزود: این شهرستان موقعیت خوبی برای توسعه انواع رشته های ورزشی دارد که باید بیشتر توجه شود.

وی گفت: در سفر دور دوم ریاست جمهوری به گیلان ساخت یک استادیوم 15 هزار نفری مصوب شده است که باید حدود 10 هکتار زمین برای ساخت این پروژه تامین شود.

محمدیاری همچنین از نصب نصب دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان تالش خبر داد و یاد آورشد: این دستگاه در مجموع با حدود پنج میلیارد ریال، سه میلیارد و 500 میلیون ریال برای دستگاه و بقیه برای آماده سازی ساختمان مورد نیاز هزینه شده است.