جامعه پزشکی قربانی چالشهای نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی با گروهی از طیف خاص جامعه مواجه می شویم که آنها را "دکتر" خطاب می کنند، ذهن ما معطوف قشر مرفه و پولداری می شود که هیچ دغدغه معیشتی ندارد در صورتی که پزشکان نیز دغدغه های خاص خود را دارند که اغلب آنها را نمی بینیم.

غفلت از اقتصاد درمان

موضوع اقتصاد درمان به عنوان یکی از موضوعات مطرح در حوزه پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع در طول سالهای اخیر و به دنبال مشکلاتی که برای جامعه پزشکی به وجود آمده است، بیشتر نمایان است. شاید یکی از تبعات ناگوار نپرداختن به موضوع اقتصاد درمان، تشدید رابطه مالی بین پزشک و بیمار است.

در حالی که پزشکان از چنین اتهاماتی مبرا هستند و همگان خوب می دانیم که جامعه پزشکی، قدر و منزلت خود را فدای پول نمی کند اما معدود پزشکانی هستند که در موقعیتهای نامناسب، مجبور می شوند به این رفتار زشت و ناپسند دامن بزنند. چنانچه دکتر شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در این باره می گوید: نظام سلامت کشور به رغم شایستگیهای بسیار جامعه پزشکی در نتیجه ساختار و ضوابط ناکارآمد به ‏ویژه اقتصاد درمان در ارائه خدمات مطلوب و درخور این مردم بزرگ و جامعه پزشکی و تامین حقوق اولیه آنان توفیق چندانی نداشته است.

تشدید مشکلات اقتصاد درمان، ناکارآمدی بیمه‏ ها، اختلال در نظام ارزشگذاری خدمات پزشکی به خصوص در بخش دولتی، تصمیمات غیرکارشناسی و مداخلات بی مورد برخی دستگاهها طی سالهای گذشته، آسیبهای جدی به نظام سلامت وارد آورده است که در نتیجه آن روند مهاجرت متخصصان به خارج ازکشور سیر صعودی یافته و دانش آموختگان پزشکی را به کار در رشته‏های غیرمرتبط واداشته و آینده پزشکی کشور را در هاله‏ای از تردیدهای جدی فرو برده است.

دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که کمتر از 4 درصد پزشکان دستمزدهای خیلی بالا می‌گیرند، گفت: در حال حاضر حقوق پزشکان عضو هیئت علمی بین یک تا دو میلیون تومان است و اگر متخصص غیر هیئت علمی باشد بین 400 تا 800 هزار تومان دریافت می کنند.

مقابله با دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان

امامی رضوی از امضای تفاهمنامه‌ای با سازمان نظام پزشکی ایران خبر داد که بر اساس آن فعالیت پزشکان در بیمارستانها محدود می شود.

براساس تفاهمنامه‌ وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی، پرداختهای مربوط به موارد بستری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، خارج از بیمارستان انجام نخواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بیمار نباید هیچ هزینه‌ای بیشتر از تعرفه‌های مشخص شده را پرداخت کند و اگر بیماران و همراهان آنها در هریک از بیمارستانها شاهد بودند که بیمارستانی مطالبات بیشتری دارد، مراتب شکایت و اعتراض خود را به معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کنند تا در اسرع وقت به شکایات آنها رسیدگی شود.



تزلزل جایگاه پزشکی

دکتر عبدالرسول صداقت، رئیس انجمن رادیولوژی ایران با تاکید بر حفظ جایگاه جامعه پزشکی گفت: به رغم سابقه بسیار طولانی ایران در طب دنیا، این روزها بحث طب و طبابت در کشور با معضلات اجتماعی در آمیخته و منجر به این شده که جایگاه پزشکان دچار تزلزل شود و باعث شده هر فردی به خودش اجازه بدهد پزشکان را با روشهای مختلف تهدید و یا بعضا تحقیر کند.

دکتر مسعود مسلمی فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور با انتقاد از نبود جایگاه برای جامعه پزشکی کشور به عنوان مهمترین خطری که این حرفه را تهدید می کند، گفت: مطالعات انجام شده نشان می دهد وضعیت رفاهی پزشکان نسبت به گذشته به طور متوسط پایین رفته و این می تواند زنگ خطری برای روی آوردن پزشکان به سایر مشاغل باشد.

آنچه می توان از لابه لای صحبتها و گفته های پزشکان متوجه شد، جایگاهی است که جامعه پزشکی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ و ارتقای آن است. به طوری که روند تضعیف پزشکان می تواند منجر به از بین رفتن این جایگاه شود. نتیجه اینکه تضعیف و نابودی این جایگاه باعث خواهد شد اعتماد بیمار و پزشک کم کم رنگ ببازد و در نهایت حس بی اعتمادی بروز کند. بنابراین، چنین به نظر می رسد که پزشکان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه مسئولان و متولیان امر سلامت هستند تا بتوانند این جایگاه را حفظ کنند.