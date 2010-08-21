بروز مشکلات امنیتی در صورت کنترل نشدن مرز مشترک ایران با پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری صبح شنبه در مراسم معارفه فرماندهان جدید مرزبانی افزود: میزان کشف مواد مخدر در مرزهای ورودی در طول پنج ماهه نخست سال جاری 122 درصد افزایش داشته است و به موازات آن کشف مواد مخدر در داخل کشور نیز کاهش داشته است.

وی ادامه داد: به هر میزان که در کاهش ورود مواد مخدر به داخل کشور سرمایه گذاری کنیم به همان میزان می توان تاثیر آن را در داخل کشور مشاهده کرد.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: در حال حاضر 60 درصد از زندانیان کشور را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند بر همین اساس اگر از ورود مواد مخدر به کشور جلوگیری کنیم می توانیم این آمار را تا حد چشمگیری کاهش دهیم.

ذوالفقاری با اشاره به سایر اقدامات این پلیس در طول پنج ماهه سال جاری افزود: افزایش 26 درصدی کشف مشروبات الکلی، افزایش 2 درصدی کشف سوخت قاچاق، افزایش 825 درصدی کشف رسیور، افزایش 4 هزار و 725 درصدی کشف تجهیزات ماهواره از جمله این اقدامات است.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: همچنین افزایش کشف 333 درصدی سیگار، افزایش 39 درصدی دستگیری عابران غیرمجاز و دستگیری 17 هزار و 740 نفر ، افزایش 500 درصدی درگیری با اشرار و کاهش 12 درصدی کشف سلاح های غیر مجاز از جمله اقدامات فرماندهی مرزبانی کشور بوده است.

وی افزود: همچنین در طول این مدت 32 نفر از پرسنل مرزبانی کشور در درگیری با اشرار به شهادت رسیده و 112 نفر نیز مجروح شدند.

ذوالفقاری با اشاره به برنامه های سال جاری این فرماندهی گفت: نهایی شدن فرم لباس مرزبانان، بازنگری برنامه پنجم در فرماندهی مرزبانی، تهیه سبد اعتبار مرزبانی برای سال 90، تکمیل مطالعات پایه ای مرزبانی و آمایش یگانها در مرز از مهمترین برنامه های فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی در سال جاری است.

درسال جاری طی اقدامات صورت گرفته موفق شدیم شبکه ارتباط امن را در فرماندهی مرزبانی ناجا به بهره برداری رسانده و همچنین شبکه انتقال تصویر از نقطه صفر مرزی به فرماندهی مرزبانی را ایجاد کرده و از اینجا شاهد وضعیت مرزها باشیم.

وی با اشاره به تهیه سبد اعتبار مرزبانی گفت: با تهیه این سند برای سال 90 و تصویب آن از سوی مجلس و دولت تمام اعتبارات لازم را تا سال 90 دریافت کرده و از این طریق فرآیند طولانی دریافت بودجه را از بین ببریم.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی تصریح کرد: طولانی بودن مرزهای ایران، متنوع بودن مرزها، بی ثباتی در کشورهای همسایه ، حضور قدرتهای بزرگ در سطح منطقه و شیطنتهای موجود در منطقه موجب شده تا اهمیت مرزهای ایران بیش از پیش نمایان شود.

ذوالفقاری گفت: اگرچه متغیرهای تاثیرگذار در امنیت کشورها تغییر کرده و فضای مجازی ایجاد شده است اما همچنان امنیت مرزها به عنوان یک اولویت در کشورها باقی است.

وی افزود: اقتدار در مرزها، اجرای قوانین و کنترل مرزها، اقتدار یک کشور را نمایان می کند.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی گفت: اگر در گذشته به کنترل مرز مشترک ایران و افغانستان می پرداختیم امروز در عمق کشور شاهد حضور این تعداد اتباع بیگانه نبودیم که اکنون برای ساماندهی آنها هزینه های هنگفتی متحمل شویم.

ذوالفقاری افزود: همچنین اگر در موضوع پاکستان نیز به کنترل صحیح مرزها نپردازیم در آینده مشکلاتی برای کشور ایجادمی شود که می تواند در درازمدت امنیت کشور را تهدید کند.

وی گفت: در سال جاری تهدیداتی را از مرزهای شمال، شمال غرب و شرق کشور داشتیم که خوشبختانه با افزایش تحرکات و اقدامات مرزبانان هیچ مشکل خاصی در کشور رخ نداد.