به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دلتنگی" یکشنبه 31 مرداد ماه ساعت 23:45 به کارگردانی لوکاس مودیسون تهیه شده و در آن گائل گارسیا بِرنال و میشل ویلیامز بازی کردند و داستان درباره مردی به نام لیو است که در کار ساختن بازی های کامپیوتری است.

ـ فیلم سینمایی "کمربند مشکی" دوشنبه اول مردادماه ساعت 23:45 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی شونیچی ناگاساکی ساخته شده و در آن تاتسویا ناکا و آکیهیتو یاگی بازی کردند و داستان درباره سه شاگردی است که در یک مدرسه کاراته تعلیم می‌بینند.

ـ فیلم سینمایی "پرنده اسکاتلندی" سه‌شنبه دوم مردادماه ساعت 23:45 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی دوگلاس ماکینون ساخته شده و در آن جانی لی میلر و شین براون بازی کردند و داستان این فیلم درباره زندگی ورزشی گرام ابری دوچرخه سوار اسکاتلندی است.

ـ فیلم سینمایی "جنگجوی درون" چهارشنبه سوم مردادماه ساعت 23:45 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ویکتور سالوا ساخته شده و در آن نیک نوتس و اسکات مچلوویچ بازی کردند و داستان درباره جوان ورزشکاری است که برای مسابقات قهرمانی کشور تلاش می‌کند.



ـ مجموعه "میراث آفتاب" با موضوع معرفی مساجد معروف و اماکن و مراکز مذهبی و اسلامی جهان برای سیمای کردی شبکه جهانی سحر در حال دوبله است.

- احسان خواجه امیری تیتراژ مجموعه تلویزیونی "آسمان همیشه ابری نیست" را به کارگردانی سعید عالم زاده می‌خواند. محسن توکلی هم مشغول تدوین است. سپند امیرسلیمانی، بهنوش بختیاری، لیلا بلوکات، تیما پوررحمانی، حدیثه تهرانی، سمیرا حسینی، کاوه خداشناس، افسانه خشتی، شیوا خنیاگر، جعفر دهقان، مهران رجبی، مختار سائقی، مریم سرمدی، شادی شایان‌فر، مهرداد صحیحی، سپهر عالم‌زاده، فلور نظری و... بازیگران این مجموعه هستند.