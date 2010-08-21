محمد رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه رودخانه‌ های شهر،‌ کلید و شاهراه توسعه شهر هستند، افزود: اگر چه درتمامی شهر‌ها وجود رودخانه ‌ها به عنوان نعمت قلمداد می ‌شود اما این رودخانه ‌ها برای شهر رشت به منزله کلید و شاهراه توسعه شهر هستند.

وی همچنین با بیان اینکه برای توسعه شهر باران باید از هر فرصتی بهره جست، اظهارداشت: رشت مرکز استان پرجمعیت گیلان بوده که تراکم جمعیتی آن بیش از 250 نفر در هکتار است.

رئیس شورای شهر رشت گفت: جمعیت ساکن در حوزه شهری رشت بیش از 560 هزار نفر برآورد شده و این در حالیست که جمعیت روز این شهر افزون بر یک میلیون و 500 هزار نفر تخمین زده شده است.

خدمات دهی مطلوب به جمعیت رشت از محل درآمدهای عمومی شهرداری ممکن نیست

وی خاطر نشان کرد: خدمات دهی مطلوب به این جمعیت از محل درآمدهای عمومی شهرداری ممکن نبوده و اختصاص بودجه ای فراتر از مقدورات شهر رشت را می طلبد.

قاسمی در ادامه بر لزوم ساماندهی جاذبه های کم نظیر گردشگری رشت از جمله دو رودخانه زرجوب و گوهر رود همچنین تالاب عینک که قابلیت بهره برداری چند جانبه را دارد، ساخت کمربندی جدید برای این شهر و تسریع در رسیدگی به وضعیت زباله رشت تاکید کرد.

وی همچنین یاد آورشد: بهسازی و نوسازی شهر رشت و بسترسازی برای جذب سرمایه بخش خصوصی نیازمند حداقل پنج هزار میلیارد ریال اعتبار در یک دوره زمانی سه ساله است.