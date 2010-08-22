"حرف زدن، اندیشیدن و فلسفه در دوره ابتدایی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب حاوی اطلاعات بسیار مفیدی برای استفاده در دورههای آموزشی ابتدایی است که در صدد پاسخ به این پرسش است که یک معلم با وجود تمام مشغلههایی که در کلاس خود دارد، چگونه میتواند به ارتقاء مهارتهای کودکان بپردازد؟
این کتاب، در واقع همچون کتاب کار برای کسانی است که در پی راهنمایی عملی و قابل خواندن برای دستیابی به این هدفند. کتاب با این پرسش آغاز میشود که چرا حرف زدن، اندیشیدن و فلسفه باید در دوره ابتدایی به عنوان یک رویکرد مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
درادامه اسمیت نظریههای مهمی را در حوزه آموزش ابتدایی ارائه کرده و سپس راهبردهای گوناگونی را که میتوانند در تدریس مورد استفاده قرار گیرند، مورد بحث قرار میدهد تا از این رهگذر، امکان بکارگیری این ایدهها در برنامه درسی دورههای آموزشی ابتدایی را مطرح کند، ایدههایی که میتوانند کودکان را در دستیابی به اعتماد به نفس و نیز درکی عمیقتر از مسایل رهنمون شوند.
جان اسمیت، مدرس مهارتهای تفکر در مؤسسه آموزش در دانشگاه متروپولیتن منچستر است. او کار خود را با آموزش زبان انگلیسی و مهارتهای ارتباطی به بزرگسالان آغاز کرد اما در ادامه به آموزش به عنوان یک معلم مدرسه ابتدایی مشغول شد. وی پیش از آنکه به تدریس در مقاطع آموزش عالی بپردازد، بیش از یک دهه در مدارس به دانشآموزان تدریس میکرده است.
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