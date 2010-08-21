وضعیت بیمار کارخانجات گیلان بیانگر وخامت اوضاع صنعتی است

غلامرضا هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دست و پنجه نرم کردن کشاورزان با مشکلات این بخش نیز شرایط نامطلوب برای کشاورزی رقم زده که اوضاع چای، برنج، پنبه و سایر محصولات خود گواهی بر این مدعاست.

وی همچنین با اعلام اینکه بخش خدمات نیز همانند صنعت و کشاورزی وضع قابل دفاعی ندارد، یاد آورشد: استان گیلان در هیچ یک از قطبهای صنعت، کشاورزی و خدمات جایگاهی ندارد.

رئیس مرکز پژوهش شورای اسلامی رشت با بیان اینکه عدم دفاع قاطع از گیلان، به ویژه در مجلس شورای اسلامی، عامل عقب افتادگی این استان است، افزود: این امر به معنای نادیده گرفتن تلاش نمایندگان نیست اما باید گذشته را ورق زد و به دور از شعار، عملکردی قابل لمس و ارزیابی برای مردم ارائه کرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم هماهنگی و وحدت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، گیلان را به شدت دچار چالش کرده است.

هاتفی درادامه با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان درد آور است، اظهارداشت: گیلان در طبقه بندی الگوی مصرف برق خانگی در رده چهارم یعنی یعنی مجاز به مصرف 500 کیلووات ساعت در ماه قرار گرفته و گیلانی ها هنوز از افزایش ناگهانی بهای مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حیرتند.

منطقه آزاد انزلی هنوز رونق ندارد

وی گفت: مدتهاست انزلی به عنوان منطقه آزاد معرفی شده اما هنوز رونق ندارد، صدور پروانه ساختمانی به دلیل افزایش 30 برابری بیمه به صفر رسیده و درآمد شهرداری به مخاطره افتاده اسیت.

رئیس مرکز پژوهش شورای اسلامی رشت یاد آورشد: در ستاد تحول اقتصادی دولت که به ریاست وزیر کشور برگزار شد، مصوب گردید که دولت به هیچ وجه نباید هزینه های فروش کالا و خدمات را افزایش دهد،.حال ما دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟