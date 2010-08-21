دو هزار همدانی تراش سنگهای قیمتی را آموزش دیدند

حمید کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این افراد با گذراندن دوره های آموزشی دو ماهه وارد بازار کار و تولید شدند و تعداد زیادی از آنان نیز تاجر شده اند .

کاشانی با بیان اینکه اگر در زمینه سنگ های قیمتی سرمایه گذاری و جذب توریست صورت نگیرد این طرح آسیب خواهد دید، گفت: در استان همدان معدن سنگ های قیمتی شناسایی شده است که با حمایت صنعت و معدن باید پروانه برای این معادن صادر شود .

وی از راه اندازی لابراتور گوهر شناسی در همدان خبر داد و افزود: در این لابراتور حدود دو هزار نفر در زمینه سنگ های قیمتی و تراش این سنگ ها آموزش دیده اند .

وی با بیان اینکه این طرح بین المللی است، اظهار داشت: همدان باید بعنوان پایلوت سنگ های قیمتی انتخاب شود .

مدیرعامل شرکت سنگهای قیمتی همدان با ابراز تاسف از اینکه تراش سنگ های قیمتی در وزارت صنایع و معادن در اولویت قرار ندارد و این وزارت خانه بیشتر اولویت خود را به صنایع بزرگ از جمله فولاد داده است، اظهار داشت: بسیاری از بخشهای صنعت و معدن نیز در دانشگاه های کشور وجود خارجی ندارد و این رشته ها به صورت تخصصی آموزش داده نمی شود .