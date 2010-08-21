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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

اعزام کاروانهای قزوینی به مناطق عملیاتی باشکوه تر برگزار می شود

اعزام کاروانهای قزوینی به مناطق عملیاتی باشکوه تر برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین بر اعزام با شکوه کاروانهای مختلف از قزوین به مناطق عملیاتی غرب کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری صبح شنبه در جلسه ستاد راهیان نور استان قزوین در استانداری گفت: اعزام کاروان های مختلف به این مناطق موجب آشنایی هرچه بیشتر زائرین با رشادتهای رزمندگان اسلام می شود.

وی افزود: باید شرایطی را فراهم کرد تا گروه های مختلف جامعه بویژه جوانان و نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت و مناطق جنگی دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.
 
صابری با تاکید بر اطلاع رسانی لازم در خصوص اعزام کاروان های مختلف به این مناطق اظهار داشت: باید شرایط را برای بازدید دانش آموزان و دانشجویان نیز قبل از آغاز ماه مهر فراهم کرد.
 
وی با بیان اینکه کارفرهنگی و فضاسازی لازم در این زمینه باید در دستور کار قرا گیرد، تصریح کرد: با تحقق این امر شناخت فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای جدید بهتر صورت می گیرد.
 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار در این جلسه خواستار حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه های جمعی به منظور اطلاع رسانی از اعزام این کاروانها شد.
 
 
 
 
کد مطلب 1137291

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