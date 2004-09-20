به گزارش خبرگزاري"مهر"، علي عبداللهيان - معاونت امور استانها در اتاق بازرگاني ايران - درباره جلسه كميته تجارت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: در اين جلسه از نمايندگان تمامي اتاقهاي شهرستانها درباره طرح مزبور نظرخواهي شد و اين نمايندگان نقطه نظرات خود را مطرح كردند.
وي با بيان اينكه اصلاح قانون اتاق يك ضرورت است، گفت: از مجموعه نظراتي كه در اين جلسه مطرح شد به اين جمع بندي رسيديم كه قانون اتاق بازرگاني ميبايست مورد اصلاح قرارگيرد و بدون هرگونه حب و بغضي با حضور تمامي كارشناسان و صاحب نظران، يك قانون كامل و جامع براي اتاق بازرگاني تدوين شود.
وي اظهار اميدواري كرد: طرحي اصلاح قانون اتاق بازرگاني كه به صحن مجلس شوراي اسلامي ارجاع ميشود، اتاق بازرگاني را براي حدود نيم قرن از هرگونه اصلاحات بعدي بينياز كرده و شايستگي انجام آن وجود داشته باشد.
عبداللهيان همچنين حضور نماينده مركز پژوهشهاي مجلس هفتم را در اين نشست نشان دهنده حسن نظر مجلس براي پيگيري موثر و جمع بندي مجموعه نظرات درباره اصلاح قانون اتاق بازرگاني عنوان كرد.
معاونت اموراستانهاي اتاق بازرگاني در ادامه يادآور شد: اكنون كه مجلس شوراي اسلامي گام مثبتي براي اصلاح قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برداشته است، اتاق ايران نيز از دعوت مجلس براي حضور در جلسات بررسي اين طرح استقبال خواهد كرد.
وي جلسه بعدي كميته تجارت كميسيون اقتصادي مجلس را سهشنبه هفته آينده اعلام كرد و گفت: در جلسه مقدماتي ديروز كليات اين طرح مورد بررسي قرار گرفت و ضمن بررسي نظرات مختلف تكتك نمايندگان اتاقها از جمله اتاق تهران، ويژگي موجود درقانون فعلي مورد بررسي قرارگرفت و مقرر شد ادامه اين مباحث كه مربوط به بررسي جزييات و ماهيت طرح اصلاح قانون اتاق بازرگاني در جلسات آينده مطرح شود.
باحضور روساي اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگاني در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي شد
كليات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، روز گذشته در جلسهاي با حضور روساي اتاقهاي بازرگاني تمامي شهرستانها ، معاونت امور استانها و دو تن از اعضاي هيات رييسه اتاق ايران، طراحان طرح، نماينده دولت و بخش تعاون در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري"مهر"، علي عبداللهيان - معاونت امور استانها در اتاق بازرگاني ايران - درباره جلسه كميته تجارت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: در اين جلسه از نمايندگان تمامي اتاقهاي شهرستانها درباره طرح مزبور نظرخواهي شد و اين نمايندگان نقطه نظرات خود را مطرح كردند.
نظر شما