صید میگو در آبهای ساحلی بوشهر از فردا ممنوع اعلام شد

حسن تنگستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: برداشت میگو از دوم مرداد امسال آغاز شد که به دلیل صید بی رویه، به کار بردن روش های نامناسب برای صید و کاهش ذخایر دریایی در سال های گذشته صید امسال حدود نصف سال گذشته بود.

وی با بیان اینکه در صید میگو در آبهای ساحلی بوشهر یک هزار و 281 فروند شناور در امر صید این آبزی مشارکت داشتند، اظهار داشت: از این تعداد 460 فروند لنج، 810 فروند قایق و 11 فروند کشتی با حضور 7 هزار و 500 ملوان کار صید میگو انجام شد.

وی با بیان این که کاهش صید باعث افزاش قیمت میگو در بازار بوشهر شده بود، گفت: قیمت هر کیلوگرم میگو در استان بوشهر با توجه به بزرگی و کوچکی آن امسال بین 9 هزار تا 4 هزار تومان است این درحالی است که قیمت این میگو ها در سال گذشته بین 5 هزار و 500 تا 2 هزار و 800 تومان بوده است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر گفت: عمده ترین گونه میگوی خلیج فارس ببری سبز، سفید و سرتیز است.