هر گونه مذاکره با آمریکا منوط به ترک سلطه طلبی است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "ما با دلایل واضح مذاکره با امریکا را رد کرده ایم زیرا مذاکره در سایه تهدید وفشار را مذاکره نمی دانیم" ، اظهار داشت: به نظر من مفهوم فرمایش آقا این است که اصولا مذاکره با آمریکا تا زمانیکه ژست و روحیه مستکبرانه و سلطه گرانه دارد امکانپذیر نیست.

وی در بیان علت مخالفت مقام معظم رهبری نسبت به مذاکره با آمریکا گفت: درحقیقت آمریکائیها می خواهند مذاکره را به نتیجه ای که به آن تمایل دارند برسانند و هرجایی که احساس کنند مذاکره به نتیجه مورد نظرشان نمی رسد هم آن را یک طرفه قطع کنند.



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آمریکا می خواهد با روحیه سلطه گری خواسته های خود را با زور به ملتها تحمیل کنند که بر این اساس نمی توان در این شرایط وارد مذاکره شد.

وی با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران تا زمانیکه آمریکائیها چنین روحیه سلطه گرانه ای را داشته باشد با این کشور پای میز مذاکره نخواهد نشست، ضمن اشاره به شفاف کردن دیدگاه رئیس جمهور در این زمینه از سوی رهبر انقلاب گفت: بنابراین دیگر هیچ کس حق ندارد حتی برای حل مسئله کشور ثالثی با آمریکا مذاکره کند.

وی درعین حال تصریح کرد: البته همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر آنها تهدید و تحریم را کنار بگذارند و برای مذاکره، هدف مورد نظر خودشان را ترسیم نکنند جمهوری اسلامی همانگونه که قبلاً اعلام کرده است با آمریکا مذاکره خواهد کرد.