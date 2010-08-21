شاعر ملی اسکاتلند درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مورگان یکی از مهمترین شاعران اسکاتلند در قرن 20 شناخته شده است. وی در سال 2004 به‌عنوان شاعر ملی برگزیده شده بود.

این شاعر و مترجم در سال 1920 متولد شد. وی در سال 1937 وارد دانشگاه شد و به مطالعه زبانهای فرانسوی و روسی پرداخت همچنین ایتالیایی و آلمانی را نیز نزد خود فرا گرفت. مورگان پس از فارغ‌التحصیلی از سال 1947 تا زمان بازنشستگی‌اش در سال 1980 در دانشگاه مشغول تدریس بود.

وی در سال 2000 جایزه مدال طلایی ملکه را از آن خود کرد و دو سال قبل نیز توانست جایزه کتاب سال اسکاتلند را به ارزش 25هزار پوند با مجموعه ‌شعر آخرش "کتاب زندگان" از آن خود کند.

این جایزه به دلیل مواجهه مناسب مورگان با دغدغه‌های جهانی مانند جنگ و ترور، مسائل بزرگ تاریخی، صداقت در بیان شعر، توالی منطقی و کاوش در مفهوم زندگی و هنر به وی اعطاء شد.

برخی از مشهورترین آثار مورگان عبارتند از "زندگی دوم" و "از گلاسکو به ساتورن" که هم اکنون به عنوان کتاب درسی در مدارس اسکاتلند تدریس می‌شوند .

