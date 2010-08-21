به گزارش خبرگزاری مهر، جنگهایی که در سالهای اخیر به وجود آمده‏اند، ما را با پرسشهای مهم و دشواری مواجه کرده‏اند، پرسشهایی درباب موقعیت اخلاقی نظامیان و نیز افراد غیر نظامی، دفاع مشروع و مانند آن. به عنوان مثال برخی از اندیشمندان، دفاع مشروع را دست کم در بخشهایی از نظر اخلاقی توجیه می‏کنند اما برخی دیگر هر گونه رابطه‏ای میان اخلاق و دفاع مشروع را رد می‏کنند.

همایش "جنگ و دفاع مشروع" در نظر دارد بر موضوعات مربوط به دفاع مشروع و تئوری جنگ تمرکز داشته و موضوعات مختلف در این حوزه را مورد بررسی قرار دهد.

سخنرانان اصلی این همایش فرانسیس کام، جف مک ماهان و دیوید رودن خواهند بود و هلن فروئه، آدام حسین، جرالد لنگ، گراهام لانگ، مایکل نئو، ماسیمو رنزو و ویکتور تادروس از دیگر سخنرانان این همایش خواهند بود.