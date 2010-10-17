خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: کتاب مایکل اوشی که در اصل به زبان انگلیسی و در چارچوب مجموعه Very short introduction انتشارات آکسفورد منتشر شده است و هم اکنون برگردان فارسی آن درمجموعه دانشنامه انتشارات بصیرت در دسترس مخاطبان فارسی قرار گرفته است می‏کوشد اطلاعاتی غیر فنی را در باب موضوعات و یافته‏های عمده در تحقیقات جاری پیرامون مغز ارائه کند.

پرسشهایی چون مغز چگونه کار می‏کند، مغز انسان به چه میزان با مغز دیگر موجودات متفاوت است و آیا مغز انسان همچنان تکامل می‏یابد از آن دست پرسشهایی هستند که همواره مورد توجه محققان بوده‏اند. در فصول این کتاب فرآیندهای مغزی، ادراک، حافظه و موضوعاتی از این دست مورد بحث و بررسی قرار گرفته‏اند. فصل نخست با عنوان "اندیشیدن به مغز" در واقع درآمدی است برای مطالعه این کتاب.

عناوین فصول بعد این چنینند: "از اخلاط تا سلولها"، "سیگنال‏دهی در مغز"، "از انفجار بزرگ تا مغز بزرگ"، "احساس، ادراک و عمل" و"حافظه‏ها از اینها ساخته می‏شوند". بخش پایانی کتاب امابه تحولات ممکن آینده در حوزه علوم عصب‏شناختی، هوش مصنوعی، ژن درمانی و نظایر آن اختصاص دارد.