خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: کتاب مایکل اوشی که در اصل به زبان انگلیسی و در چارچوب مجموعه Very short introduction انتشارات آکسفورد منتشر شده است و هم اکنون برگردان فارسی آن درمجموعه دانشنامه انتشارات بصیرت در دسترس مخاطبان فارسی قرار گرفته است میکوشد اطلاعاتی غیر فنی را در باب موضوعات و یافتههای عمده در تحقیقات جاری پیرامون مغز ارائه کند.
پرسشهایی چون مغز چگونه کار میکند، مغز انسان به چه میزان با مغز دیگر موجودات متفاوت است و آیا مغز انسان همچنان تکامل مییابد از آن دست پرسشهایی هستند که همواره مورد توجه محققان بودهاند. در فصول این کتاب فرآیندهای مغزی، ادراک، حافظه و موضوعاتی از این دست مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند. فصل نخست با عنوان "اندیشیدن به مغز" در واقع درآمدی است برای مطالعه این کتاب.
عناوین فصول بعد این چنینند: "از اخلاط تا سلولها"، "سیگنالدهی در مغز"، "از انفجار بزرگ تا مغز بزرگ"، "احساس، ادراک و عمل" و"حافظهها از اینها ساخته میشوند". بخش پایانی کتاب امابه تحولات ممکن آینده در حوزه علوم عصبشناختی، هوش مصنوعی، ژن درمانی و نظایر آن اختصاص دارد.
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