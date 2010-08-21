به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "خانه برناردا آلبا" نوشته فدریکو گارسیا لورکا و ترجمه احمد شاملو است که از 20 مردادماه با کارگردانی زهرا صبری در سالن سایه به صحنه رفته است. این نمایش دوشنبه اول شهریورماه علاوه بر اجرای اصلی خود در ساعت 21، ساعت 19 ویژه اصحاب رسانه و منتقدان تئاتر اجرا می‌شود.



در نمایش "خانه برناردا آلبا" بازیگرانی چون رکسانا گلشن، ندا هنگامی و مهدی شاهیبویی ایفای نقش می‌کنند. رضا مهدی‌زاده طراح صحنه و گلناز گلشن طراح لباس نمایش هستند.



نمایش "خانه برناردا آلبا" همه روزه غیر از شنبه‌ها ساعت 21 به مدت 70 دقیقه به صحنه می‌رود.