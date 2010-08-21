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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

در گیلان/

تسهیلات صندوق مهر رضا برای 113 نفر از مددجویان بهزیستی اشتغال ایجاد کرد

تسهیلات صندوق مهر رضا برای 113 نفر از مددجویان بهزیستی اشتغال ایجاد کرد

رشت - خبر گزاری مهر: معاون اشتغال و کارآفرینی بهزیستی گیلان گفت: در سال گذشته با معرفی بهزیستی گیلان صندوق مهر رضا افزون بر 60 میلیارد ریال تسهیلات به 113 نفر از مددجویان تحت پوشش پرداخت کرده است.

علی کرمدوست در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: تسهیلات اعطایی این صندوق در قالب کارفرمایی و خوداشتغالی بوده که از 20 میلیون تا 100 میلیون ریال سقف اعتبار آن برای هر نفر بوده است.

وی اظهارداشت: در سال جاری نیز برای مشاغل خانگی 35 میلیون ریال، کارفرمایی 70 میلیون ریال و خوداشتغالی 100 میلیون ریال از طریق صندوق مهر رضا " ع " تسهیلات در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود برای 270 نفر از مددجویان بهزیستی گیلان شغل ایجاد شود.

معاون اشتغال و کارآفرینی بهزیستی گیلان همچنین به ضرورت تشکیل تعاونی فراگیر مددجویان بهزیستی اشاره کرد و یاد آورشد: هم اکنون عزم دولت در ساماندهی اقتصادی سه دهک اول جامعه از بعد اقتصادی  و جامعه هدف بهزیستی در سه دهک اول است و مقرر شده تا در استان گیلان تعاونی فراگیر بهزیستی تشکیل شود.

وی ادامه داد:  با تشکیل این تعاونی اقشار تحت پوشش خود تبدیل به تولید کننده سرمایه های مادی و معنوی می شوند.

کد مطلب 1137370

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