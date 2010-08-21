تسهیلات صندوق مهر رضا برای 113 نفر از مددجویان بهزیستی اشتغال ایجاد کرد

علی کرمدوست در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: تسهیلات اعطایی این صندوق در قالب کارفرمایی و خوداشتغالی بوده که از 20 میلیون تا 100 میلیون ریال سقف اعتبار آن برای هر نفر بوده است.

وی اظهارداشت: در سال جاری نیز برای مشاغل خانگی 35 میلیون ریال، کارفرمایی 70 میلیون ریال و خوداشتغالی 100 میلیون ریال از طریق صندوق مهر رضا " ع " تسهیلات در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود برای 270 نفر از مددجویان بهزیستی گیلان شغل ایجاد شود.

معاون اشتغال و کارآفرینی بهزیستی گیلان همچنین به ضرورت تشکیل تعاونی فراگیر مددجویان بهزیستی اشاره کرد و یاد آورشد: هم اکنون عزم دولت در ساماندهی اقتصادی سه دهک اول جامعه از بعد اقتصادی و جامعه هدف بهزیستی در سه دهک اول است و مقرر شده تا در استان گیلان تعاونی فراگیر بهزیستی تشکیل شود.

وی ادامه داد: با تشکیل این تعاونی اقشار تحت پوشش خود تبدیل به تولید کننده سرمایه های مادی و معنوی می شوند.