اگر شهرداری نبود بافت تاریخی اصفهان نابود می شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای 33 طرح و پروژه در بافت فرسوده شهر اصفهان امسال در دستور کار سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان قرار گرفته است. اجرای این طرحها و ساخت و سازهای مربوط به آن در بافت فرسوده و بافت تاریخی شهر اصفهان نگرانیهایی را برای دوستداران میراث فرهنگی بوجود آورده چرا که هنوز بافت تاریخی و فرسوده این شهر از دید مسئولان استانی تفکیک نشده است.

عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس شورای شهر اصفهان با اعلام اینکه بافت تاریخی و فرسوده اصفهان در کنار یکدیگر قرار دارد به خبرنگار مهر گفت: تفکیک این دو بافت، نیاز به اجرای طرح ویژه ای دارد. با این حال بهسازی و نوسازی در مناطق تاریخی با همکاری سازمان میراث فرهنگی اصفهان انجام می شود چرا که سازمان میراث فرهنگی اصفهان نیرو و توان اجرایی این کار را ندارد.

حاج رسولیان، درباره اینکه کارشناسان میراث فرهنگی فعالیت سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان را در زمینه ساخت و ساز در بافت تاریخی این شهر غیر کارشناسی می دانند گفت: این سازمان در بافت تاریخی این شهر اقدامات خوبی انجام داده که جای تقدیر دارد. احتمالا کارشناسان میراث فرهنگی در جریان این موضوع نیستند و الا سازمان نوسازی و بهسازی همیشه کار خود را به بهترین شکل انجام می دهد.

وی با بیان اینکه از مجموع 6 هزار هکتار بافت فرسوده استان اصفهان، دو هزار و 400 هکتار یعنی نزدیک به یک سوم آن دارای ارزش تاریخی است گفت: احیای بافت تاریخی اصفهان بیش از هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد.

رئیس شورای شهر اصفهان با اعلام اینکه ساخت و ساز و بهسازی مناطق فرسوده و بافتهای تاریخی طبق مصوبات سازمان میراث فرهنگی انجام می شود افزود: شهرداری تا به حال 80 درصد از بافت تاریخی اصفهان را بهسازی کرده و به طور حتم اگر اقدامات این سازمان نبود بافت تاریخی اصفهان تا به حال نابود شده بود. اکنون نیز سازمان نوسازی و شهرسازی استان اصفهان، بدنه سازی خیابان چهارباغ را در دست دارد.



بسیاری از کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی از بین بردن بافت تاریخی شهر اصفهان را با اجرای پروژه های عمرانی مردود می دانند. آنها معتقدند که سازمانی مانند شهرداری نمی تواند بافت تاریخی اصفهان را احیا کند چرا که نمونه فعالیت آنها نشان دهنده زشت سازی در بافت تاریخی است نه بهسازی!

در این باره حسن کریمیان، یکی از باستان شناسان کشور درباره ساخت و ساز در بافتهای تاریخی گفته بود: با جمع‌بندی حوادثی که در ارتباط با بافت ارزشمند تاریخی اصفهان رخ داده و می‌دهد ضروری است مسئولان شهر اصفهان پیش از استمرار پروژه‌های عمرانی که به‌نحوی با بافت فرهنگی شهر مرتبط می‌شود، یکبار دیگر پروژه‌ها را با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی بررسی کنند و پس از اطمینان از به مصلحت بودن اجرا آنها را عملیاتی کنند.