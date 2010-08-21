عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وجود مراکز درمانی نسبتا مجهز در مهرشهر کرج یک ضرورت است و لازم است همه شرایط لازم برای عملی شدن این امر در اسرع وقت فراهم شود و شاهد تکمیل و بهره برداری کامل از این مرکز باشیم.

وی ادامه داد: در این زمینه مکاتباتی با وزارت بهداشت انجام شده و در صورت افزایش همکاری ها خواهیم توانست این مرکز درمانی را با امکانات نسبتا مجهز در مهرشهر راه اندازی کنیم.

600 میلون تومان اعتبار کافی نیست

این مسئول عنوان کرد: سال گذشته حدود 600 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل این مرکز در نظر گرفته شده اما کافی نیست و این اعتبار باید افزایش یابد تا بتواند جوابگوی پیشرفت و تکمیل پروژه درمانی یادشده باشد.

وی اظهار داشت: امیدواریم این امر امسال از محل اعتبارات استانی تکمیل شود ضمن اینکه لازم است شرایط لازم برای جلب این اعتبار به شکل کامل و کافی فراهم باشد تا بتوانیم شاهد احداث مرکز درمانی مجهز در مهرشهر باشیم.

افراد آشنا به مشکلات کرج برای مدیریت ادارات کل انتخاب شوند

نماینده کرج در خانه ملت خاطرنشان کرد: لازم است افراد آشنا به مشکلات کرج و سایر مناطق استان البرز برای مدیریت ادارات کل انتخاب شوند و از تجربیات کافی برخوردار باشند تا بتوانند نقش موثری در حل مشکلات استان البرز داشته باشند.

بزرگترین موفقیت برای استان البرز، کاهش مشکلات آن است

وی ادامه داد: بزرگترین موفقیت برای استان البرز، کاهش مشکلات آن است و نباید تنها به تغییر نام از شهرستان به استان دلخوش باشیم و از مسائل و معضلات این استان غافل شویم.

اکبریان گفت: اصل برنامه ما استفاده از مدیران باتجربه برای فعالیت به عنوان مدیریت اداره کلها است و باید این خصوص تحقیقات کافی انجام شود تا بهترین فرد برای بر عهده گرفتن سمت مدیریت اداره کلها انتخاب شوند.

این مسئول اضافه کرد: تشکیل استان البرز یک موفقیت بزرگ بوده اما تازه در اول راه هستیم و باید از هم اکنون تلاش کنیم تا مشکلات استان تازه تاسیس البرز کاهش یابد و از به وجود آمدن مشکلات جدید نیز جلوگیری به عمل آید.