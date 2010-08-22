به گزارش خبرنگار مهر، "فرود در غربت" به تهیه‌کنندگی افشین صادقی قرار بود پارسال اکران عمومی شود اما نمایش این فیلم تا امسال به تاخیر افتاد. داستان "فرود در غربت" درباره جوانی به نام فرود است که در رادیو کار می‌کند. او یکروز هنگام اجرای برنامه زنده متوجه می‌شود زنی قصد خودکشی دارد و برای نجات جان زن می‌رود و از رادیو اخراج می‌شود.

پژمان بازغی، جمشید هاشم‌پور، نازنین فراهانی و ناصر آقایی در "فرود در غربت" بازی کرده‌اند. سعید اسدی فیلمهای سینمایی "سیب سرخ حوا"، "عشق گمشده"، "آواز قو"، "تلافی" و... را در کارنامه دارد.