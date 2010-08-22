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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

"فرود در غربت" در سینما قدس روی پرده می‌رود

"فرود در غربت" در سینما قدس روی پرده می‌رود

فیلم سینمایی "فرود در غربت" به کارگردانی سعید اسدی اکران سوم ماه رمضان در گروه سینمایی قدس روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، "فرود در غربت" به تهیه‌کنندگی افشین صادقی قرار بود پارسال اکران عمومی شود اما نمایش این فیلم تا امسال به تاخیر افتاد. داستان "فرود در غربت" درباره جوانی به نام فرود است که در رادیو کار می‌کند. او یکروز هنگام اجرای برنامه زنده متوجه می‌شود زنی قصد خودکشی دارد و برای نجات جان زن می‌رود و از رادیو اخراج می‌شود.

پژمان بازغی، جمشید هاشم‌پور، نازنین فراهانی و ناصر آقایی در "فرود در غربت" بازی کرده‌اند. سعید اسدی فیلمهای سینمایی "سیب سرخ حوا"، "عشق گمشده"، "آواز قو"، "تلافی" و... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1137394

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