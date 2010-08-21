جزئیات توافقات جدید نفتی تهران-دمشق/ ساخت پالایشگاه با مشارکت سوریه و ونزوئلا

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات نفتی مقامات ایران و سوریه از روز گذشته 29 مرداد ماه با محوریت ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، ساخت پالایشگاه مشترک نفتی حمص و ترانزیت گاز طبیعی ایران از مسیر سوریه به یونان در تهران آغاز شد.

ساخت پالایشگاه 140 هزار بشکه ای نفت خام در منطقه حمص با مشارکت سوریه، ونزوئلا و ایران یکی از محورهای اصلی مذاکرات مسعود میر کاظمی و سفیان علاو وزیر نفت دو کشور در تهران بود.

پیش از این توافقی دو جانبه بین ایران و ونزوئلا برای ساخت این پالایشگاه توسط شرکت مشترک ونیروک (شرکت مشترک نفت ایران و ونزوئلا) انجام شده بود که در صورت نهایی شدن مذاکرات امکان ساخت این واحد پالایشگاهی فراهم خواهد شد.

پالایشگاه الفروقلس نیز قرار است با ظرفیت پالایش روزانه 140 هزار بشکه نفت خام در نزدیکی شهر حمص در نواحی مرکزی سوریه ساخته شود.

خوراک این واحد پالایشگاهی از 20 درصد نفت‌خام سنگین صادراتی ایران، 30 درصد نفت‌خام فوق سنگین ونزوئلا، 25 درصد نفت‌خام سنگین سوریه و 25 درصد نفت‌خام سبک سوریه تشکیل می شود که براساس برآوردهای اولیه به 2.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

بر اساس توافقهای پیشین تهران- دمشق- کاراکاس ساخت این پالایشگاه تا سال 1392 شمسی باید به پایان برسد که اساسنامه این شرکت پالایشگاهی (AOA) نیز نهایی شده و مراحل ثبت آن در حال انجام است.

در سالهای اخیر مطالعات زمین شناسی و نقشه برداری توسط ایران انجام شده و مطالعات امکان سنجی تکمیلی نیز توسط شرکت Nexant در حال انجام است.

ترانزیت گاز ایران از مسیر سوریه به قاره سبز

یکی از مهمترین محورهای مذاکرات چند ساعته مقامات نفتی 2 کشور چگونگی صادرات گاز طبیعی ایران به عراق و سوریه و ترانزیت گاز طبیعی از مسیر این دو کشور به سایر خریداران اروپایی و غیر اروپایی بود.

در همین حال اخیرا ایران و سوریه برای صدور گاز طبیعی در دو فاز و امضای قراردادی 7 ساله به توافق رسیده اند، ضمن آنکه راهکارهای ساخت و بازسازی خطوط لوله گاز عراق با مشارکت ایران برای انتقال گاز به سوریه آنجام شد.

جواد اوجی معاون وزیر نفت پیش از این با تاکید بر اینکه برای صادرات گاز به عراق و سپس سوریه و مدیترانه روی خط لوله ششم سراسری حساب باز کرده‌ایم به مهر گفته بود: مجوز تراتزیت گاز از دولت عراق گرفته شده و به زودی مذاکرات با طرف سوری آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین با بیان اینکه در فاز نخست روزانه 7 تا 8 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می‌شود، اظهار کرده بود: در فاز دوم امکان انتقال روزانه 12 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به این همسایه وجود دارد.

این در حالی است که تاکنون 6 مسیر توسط 2 شرکت اروپایی برای صدور گاز طبیعی به اروپا تعیین شده است که خط لوله پرشین، خط لوله نابوکو و خط لوله عراق- سوریه- ایتالیا از مهمترین گزینه های ایران برای صدور گاز به قاره سبز به شمار می رود.

میرکاظمی: آغاز مطالعات اقتصادی ساخت لوله گاز سوریه

سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت در جمع خبرنگاران از توافق با سوریه برای ساخت خطوط لوله انتقال نفت خام و گاز طبیعی مسیر ایران-عراق- سوریه خبر داد و یکی از اهداف ساخت این خطوط را انتقال و تامین نیازهای نفت و گاز دو کشور عراق و سوریه و در آینده انتقال آن به سایر کشورهای متقاضی عنوان کرد و گفت: توافقی نیز با طرف سوری برای آغاز مطالعات اقتصادی در زمینه پروژه انتقال نفت خام از طریق عراق به سوریه انجام شده است.

وزیر نفت یکی دیگر از محورهای این مذاکرات را تامین گاز مورد نیاز سوریه در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اعلام کرد و افزود: یکی دیگر از مسیرهای انتقال گاز به سوریه مسیر ترکیه است که از ظرفیت خطوط لوله در این بخش می توان استفاده کرد.

این عضو کابینه دولت با اشاره به توافقهای انجام گرفته برای ساخت پالایشگاه نفت مشترک با سوریه، بیان کرد: در مذاکرات دو جانبه درباره چگونگی اجرای این پروژه، مسائل و مشکلات آن بحث و تبادل نظر شده است.

در همین حال سفیان علاو وزیر انرژی سوریه از تاسیس شرکت مشترک ایران و سوریه در حوزه انرژی خبر داد و گفت:‌ با مشارکت ایران، پالایشگاه 140 هزار بشکه‌ای در سوریه ساخته می‌شود.

در مذاکرات دوجانبه وزیران نفت و انرژی ایران و ترکیه، جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز، احمد خالدی معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت و عامر حسنی لطفی وزیر اقتصاد و بازرگانی سوریه حضور داشته اند.