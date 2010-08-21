به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری امروز در نشستی خبری به تشریح اقدامات و برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت و گفت: امسال مردم و مودیان مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد خوبی از خود نشان دادند به نحوی که درآمدهای مالیاتی در چهارماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: این رشد در بخش درآمدهای مالیاتهای مستقیم 22 درصد، در بخش مالیاتهای ارزش افزوده و کالا و خدمات 33 درصد بوده است، ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 32 درصد رشد داشته که رشد مالیاتهای مستقیم 24 درصد و کالا و خدمات 62 درصد بوده است.

وی از ارائه بیش از 4 میلیون و 200 هزار اظهارنامه مالیاتی در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: این تعداد اظهار نامه مالیاتی نسبت به سال گذشته یک میلیون و 100 هزار بیشتر بوده است. این امر نشان می دهد که اگر فضای مناسب برای مردم فراهم شود حاضر به پرداخت مالیات هستند.

طرح جامع مالیاتی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص برنامه های امسال سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از طرحهایی که در طی 10 سال اخیر مطرح و بلاتکلیف بوده، از اردیبهشت ماه امسال به صورت جدی آغاز شده است. همچنین حدود 10 روز پیش طرح جدید دیگری توسط این سازمان به صورت پایلوت برای ارائه خدمات به مودیان به بهره برداری رسید که اگر تا پایان امسال در سراسر کشور پیاده سازی شود بخش اعظمی از مراجعات، نیازها و معطلی مردم در ادارات سازمان کاهش خواهد یافت.

اظهارنامه های الکترونیکی

وی الکترونیکی کردن اظهارنامه های مالیاتی را از کارهای امسال سازمان امور مالیاتی کشور برشمرد و گفت: برای اجرای این برنامه از تجربه مالیات بر ارزش افزوده استفاده کردیم تا از این طریق سرعت ارائه اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی افزایش یابد. این برنامه از ابتدای تیرماه امسال به شدت پیگیری شد.

عسکری برنامه دیگر این سازمان که همزمان با ارائه اظهارنامه های مالیاتی در کشور آغاز شده است را ارائه خدمات برای اظهارنامه های خودرو در یکی از ادارات مالیاتی (شرق تهران) ذکر کرد و افزود: برای اجرای این طرح از دفاتر پیشخوان دولت ( 11 دفتر پستی شرق تهران) برای ارائه اظهارنامه های دارندگان خودرو استفاده کردیم.

وی ادامه داد: با اجرای این برنامه، دیگر نیازی به مراجعه مودیان به دفاتر سازمان امور مالیاتی کشور نیست به نحوی که 20 درصد مودیان به ادارات این سازمان و 80 درصد به دفاتر پستی مراجعه کرده اند، همچنین بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، قرار است تا پایان امسال به نحوی عمل کنیم که سال آینده این خدمت در تمام دفاتر پستی و بدون نیاز به مراجعه به سازمان امور مالیاتی کشور انجام شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از مالیات بر ارزش افزوده به صحن علنی مجلس طی هفته گذشته، گفت: بر اساس برنامه ریزیها گروه جدیدی (گروه ب) از مشمولان مالیات بر ارزش افزوده در نیمه دوم سال جاری به این طرح خواهند پیوست، ضمن اینکه با هماهنگی شورای اصناف و وزارت بازرگانی خرده فروشان (گروه ج) نیز در سال آینده وارد این طرح خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: غیر از اظهارنامه های ارائه شده از طریق پست بیش از 88 هزار اظهارنامه توسط مشمولین گروه "الف"، 402 هزار و 740 اظهارنامه توسط مشمولین گروه "ب" و یک میلیون و 984 هزار و 563 اظهارنامه توسط مشمولین گروه "ج" به سازمان امور مالیاتی تسلیم شد که بیش از 2.5 میلیون اظهارنامه توسط مشاغل و اصناف به سازمان تحویل شده است، به عبارت دیگر در هر روز به طور متوسط 250 هزار اظهارنامه توسط این سازمان دریافت شده است.

سهم مالیات از بودجه

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور سهم درآمد مالیاتی از بودجه عمومی کشور در سال 86 را 26.7 درصد عنوان کرد و افزود: این سهم هم اکنون به حدود 36 درصد رسیده است، همچنین سهم این درآمدها از هزینه های جاری کشور حدود 50 درصد است.

عسکری با تاکید بر اینکه ارائه اظهارنامه ها در سال جاری کاملا الکترونیکی بود به نحوی که اظهارنامه ها در کمتر از 3 ثانیه در سایت قرار می گرفت، در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه تسلیم اظهارنامه ها کاملا الکترونیکی نبوده است، گفت: بر اساس قانون مودیان باید اظهارنامه ها را با توجه به اینکه هنوز امضای دیجیتال در بخش مالیاتها راه اندازی نشده است، به صورت دستی به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند اما اگر این امضا راه اندازی شود به منزله تسلیم اظهارنامه به صورت دستی است.

امضای دیجیتال

وی یکی از برنامه های مهم سازمان در سال جاری با همکاری وزارت بازرگانی را راه اندازی امضای دیجیتالی از سال آینده اعلام کرد و افزود: با اجرای این طرح دیگر نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادارات سازمان وجود نخواهد داشت، این در حالی است که امسال 135 هزار اظهارنامه الکترونیکی به سازمان ارائه شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اظهارنامه های فیزیکی نیز به نوعی الکترونیکی بود، گفت: این در حالی است که برگه های اظهارنامه های مالیاتی دارای هزینه هایی است همچنین زمانی نیز برای اسکن این اوراق صرف می شود.

وی با اشاره به بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: اگر حقیقی ها اظهارنامه های خود را به صورت الکترونیکی به سازمان تحویل دهند به جای 40 درصد، 20 درصد مالیات می پردازند و 80 درصد بقیه تقسیط می شود، همچنین مالیات اشخاص حقوقی نیز بستگی به شرایط، سابقه پرونده مالیاتی و خوش حسابی آنها دارد.

عسکری یکی از برنامه های مهم سازمان امور مالیاتی را پیاده سازی طرح جامع مالیاتی اعلام کرد و افزود: طرح جامع مالیاتی یک طرح یکپارچه مالیاتی است که اگر مودی مالیاتی از یکی از معافیتهای مالیاتی پایه ای برخوردار شود امکان شناسایی کامل این معافیت فراهم می شود، به عبارت دیگر برنامه جامع مالیاتی مشخص می کند که فرد چه فعالیتی در اقتصاد انجام می دهد.

وی یکی از قابلیتهای دیگر این طرح را ارائه تمام اطلاعات اقتصادی ذی نفعان بیرونی را به سازمان اعلام کرد و افزود: هم اکنون باید اطلاعات اقتصادی ذی نفعان از سایر دستگاهها اخذ و وارد سیستم مالیاتی شود که کار ناقصی است اما طرح جامع مالیاتی کمک می کند که اطلاعات مالیاتی ذی نفعان به صورت یکپارچه در اختیار سازمان قرار گیرد.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در طرح جامع مالیاتی مودیان به 3 گروه دارای ریسک بالا، متوسط و پائین طبقه بندی می شوند، این طرح مشخص می کند که کدام پرونده اظهارنامه اختیاری است، کدام پرونده دارای ریسک بالاست که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در بخش اظهارنامه های دارای ریسک متوسط به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار می گیرد. در اظهارنامه های دارای ریسک پائین نیز که دارای ارزش افزوده کمی است مشخص می شود که آیا پرونده ارزش بررسی دارد یا با همان مبالغ اظهارشده باید بسته شود.

اختلاف نظر با حسابداران رسمی

عسکری در مورد اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی کشور و گزارش حسابداران رسمی برای مودیان مالیاتی گفت: در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد اما این به معنای اشتباه بودن گزارشات حسابداران رسمی نیست، بلکه بسیاری از آنها دارای اخلاق حرفه ای هستند اما احساس می شود که در برخی موارد گزارشات قبلی حسابداران نیاز به رسیدگی دارد به نحوی که سازمان به اختلاف محاسبات در تشخیص مالیاتها برخورد می کند که این موضوع به جامعه حسابداران رسمی منعکس شده است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در آینده ای نزدیک این اختلاف به صحت و درستی نزدیک شود تا تفاوت در تشخیص مالیاتها نیز وجود نداشته باشد، گفت: در برخی موارد تفاوتها قابل توجه بوده و این از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان نمانده است؛ به همین دلیل به صورت تصادفی برخی از این اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرار می گیرد همچنین برخی بر اساس سوابق مالیاتی بازنگری می شود و برخی بر اساس قرائن و شواهد مورد بررسی قرار می گیرد.

عسکری تاکید کرد: اگر اساسنامه حسابداران رسمی به تصویب برسد از لحاظ کنترل و مدیریت بر حسابداران به یک نظم بیشتری دست خواهیم یافت.

معافیت تشکلهای حرفه ای

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی تشکلهای حرفه ای گفت: بر اساس اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، تشکلهای حرفه ای فعلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می توانند معاف باشند اما در مراحل بعدی در طیف مالیاتی قرار خواهند گرفت. اعضای اتاق بازرگانی، تعاون و خانه صنعت و معدن در قالب حق عضویتی که پرداخت می کنند از مالیات معاف هستند.

وی مهلت قانونی برای پیاده سازی کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده را 5 سال یعنی تا پایان سال 91 در تمام گروه های حرفه ای، شغلی و خدماتی که بیش از دو سال دیگر برای اجرای آن فرصت باقی است، اعلام کرد و گفت: قرار بود که تا پایان برنامه چهارم هزینه های جاری دولت از محل مالیاتها تامین شود که برای اجرای این کار به چند ابزار نیاز داریم.

عسکری یکی از این ابزارها را توسعه پایه های مالیاتی که یکی از آنها مالیات بر ارزش افزوده است، عنوان کرد و گفت: پایه های مالیاتی همچون عایدی سرمایه و مجموعه درآمد نیز باید عملیاتی شود که این کار در دستور کار قرار دارد و این دو پایه مالیاتی به پایه های مالیاتی کشور افزوده خواهند شد.

وی در بیان یکی از دلایل عدم تحقق هدف برنامه چهارم گفت: در هیچ سالی در برنامه چهارم رشد درآمدهای مالیاتی کمتر از 25 درصد نبود اما هزینه های جاری بر اساس این برنامه قرار بود با رشد 10 درصدی مواجه شود اما بیش از این رقم رشد کرد؛ بنابراین فاصله ای بین نسبت های مذکور رخ دادریال این در حالی است که شرایط حاکم بر کشور و فشارهای بین المللی نیز وجود داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: در عین حال اگر رشد اقتصادی کشور به هدف 8 درصدی خود می رسید هدف مذکور مالیاتی نیز محقق می شد و حتی رشد مالیاتی به راحتی به 50 درصد هم می رسید.

ارتباط با شبکه بانکی

عسکری در خصوص ارتباط سازمان امور مالیاتی کشور با شبکه بانکی گفت: بر اساس قانون سازمان امور مالیاتی می تواند اطلاعات بانکی برخی از مودیان را در صورت نیاز اخذ کند اما این کار یک ارتباط همزمان نیست همچنین این اختیار به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شده است. در طرح جامع مالیاتی اطلاعات مودیان در صورت نیاز به صورت آنلاین در اختیار سازمان قرار می گیرد.

وی در مورد انتقال سازمان امور مالیاتی کشور به خارج از تهران گفت: فعلا بحثی در مورد انتقال سازمان امور مالیاتی کشور به خارج از تهران مطرح نیست، زیرا بیش از 65 درصد درآمد مالیاتی در تهران اخذ می شود، همچنین این سازمان در سراسر کشور دارای ادارات مالیاتی است. انتقال ساختمان این سازمان فقط هزینه اضافی بر دوش دولت خواهد گذاشت، زیرا تعداد نیروی انسانی این سازمان نیز حدود هزار نفر است.

ساماندهی کدهای اقتصادی

عسکری در پاسخ به سئوال مهر در مورد ساماندهی کدهای اقتصادی، یکی از برنامه های امسال سازمان امور مالیاتی را ساماندهی کدهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: عمده اشخاص حقوقی دارای کد اقتصادی هستند و در تمام مراحل با این کد شناسایی می شوند اما بر اساس برنامه ها ارائه کد به اشخاص حقیقی در سال جاری را در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: بیش از 2.5 میلیون نفر از مودیان اشخاص حقیقی هستند که باید دارای کد اقتصادی باشند و این کد منحصر به فرد است که تا پایان امسال برای ارائه اظهارنامه های مالیاتی به این افراد کد اقتصادی ارائه خواهد شد و همانند مالیات بر ارزش افزوده طی فراخوانی از آنها ثبت نام به عمل آمده و با دریافت اطلاعات فردی و ... به آنها کد اقتصادی ارائه می شود.

مطالبات معوق مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد تعداد پرونده های فرار مالیاتی گفت: میزان مطالبات مالیاتی سازمان 6 هزار و 200 میلیارد تومان است اما بحث فرار مالیاتی بحثی جداگانه است که اطلاعات دقیق و پرونده ای در مورد آنها نداریم.

عسکری در مورد پیاده سازی نرم افزار طرح جامع مالیاتی توسط یک شرکت خارجی گفت: برخی به اشتباه تصور می کنند که با برقراری این نرم افزار توسط این شرکت خارجی اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار این شرکت قرار می گیرد، این در حالی است که اطلاعات ما به صورت دیتا است و اطلاعات تنها توسط سازمان امور مالیاتی قابل شناسایی است نه این شرکت خارجی و دسترسی به اطلاعات کشور توسط این شرکت به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

وی در مورد انتقاداتی که نسبت به کم بودن مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی در 10 روز پایان تیرماه صورت گرفته است، گفت: در 10 روز مانده به پایان تیرماه چهارمین تفاهم سازمان امور مالیاتی و اصناف منعقد شد، این در حالی است که اولین تفاهم نامه بین این دو دستگاه در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفته است.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در دور اول مذاکرات میان دو دستگاه قرار بر این شد که تمام اصناف بر اساس قانون باید مجهز به ماشین فروش شوند به نحوی که تا سال 87 باید تمام مشاغل در کشور ماشین فروش نصب می کردند.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز از اصناف درخواست کرد که در این خصوص وارد عمل شوند اما آنها دارای ابهامات و دلایلی بودند از جمله اینکه کشور دارای 2.5 میلیون ماشین فروش نیست که این دلایل برای سازمان قابل قبول بود. ماشین فروش یک نوع ماشین حسابداری است که کیت نرم افزاری به آن وصل می شود.

اظهارنامه های مالیاتی سال آینده

عسکری از آغاز مذاکرات با اصناف برای ارائه اظهارنامه های مالیاتی سال آینده خبر داد و افزود: تاکنون دو جلسه با اصناف و وزارت بازرگانی برگزار کرده ایم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن سه رکن برای طرح تحول در بخش نظام مالیاتی کشور از جمله طرح جامع مالیاتی،اصلاح قانون مالیاتها و مالیات بر ارزش افزوده گفت: در برنامه پنجم نیز اهدافی را برای نظام مالیاتی کشور دنبال می کنیم به نحوی که چند حکم برجسته در این برنامه از جمله الکترونیکی کردن کارها ، جلوگیری از فرار مالیاتی و ارائه معافیت در قبال اعتبار مالیاتی از جمله آنهاست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی در خصوص اظهارنامه های مالیاتی اصناف در سالجاری به هیچ وجه عقب نشینی نکرد، افزود: سال گذشته اشخاص حقوقی دولت با 116 درصد تحقق مالیاتی، اشخاص حقوقی غیر دولتی با 114 درصد و مالیاتهای مستقیم 102 درصد تحقق مالیاتی مواجه شد اما مالیات اصناف با 77 درصد تحقق مواجه شد، این در حالی است که اصناف نیز جزو حلقه اقتصادی کشور هستند و از این حلقه جدا نیستند.

وی تاکید کرد: اگر تمام مشاغل بیش از 20 درصد مالیات می پردازند زنجیره اصناف نیز باید متناسب با آنها مالیات پرداخت کنند. امید است در پایان برنامه پنجم هزینه های جاری دولت از محل مالیاتها تامین شود که با طرح جامع مالیاتی مطمئنا این کار امکانپذیر خواهد بود.