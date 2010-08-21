به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این اساسنامه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ماهیت شرکت دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و تمام سرمایه آن متعلق به دولت است.

مرکز اصلی سازمان در تهران و مدت آن نامحدود است و سازمان و ارکان آن تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و این اساسنامه و آیین نامه های مربوط می‌باشد و در موارد سکوت، تابع قوانین مربوط است.

ارکان سازمان هدفمندسازی یارانه ها



بر این اساس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دارای 4 رکن مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس یا بازرسان است.

مجمع عمومی سازمان مرکب از 16 عضو است که رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی، معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس مجمع عمومی و وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهادکشاروزی، راه و ترابری، رفاه و تامین اجتماعی، صنایع و معادن، کشور، نفت، نیرو، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی اعضای این مجمع هستند.



رئیس مجمع عمومی می‌تواند وظایف و اختیارات خود را به اشخاص دیگر عضو مجمع عمومی واگذار کند.

بر این اساس، عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رئیس مجمع عمومی است.



وظایف و اختیارات مجمع عمومی در این اساسنامه، بررسی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های ادواری و عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره، تصویب ضوابط و دستوالعل‌های اجرایی برای فعالیت‌ و وظایف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و تعیین و تصویب خط مشی و برنامه‌های کلان سازمان است.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره



بر اساس این مصوبه، اعضای هیئت مدیره سازمان حداقل سه نفر می باشند که مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و سایر اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و حکم رئیس جمهور تعیین می شوند. هیئت مدیره سازمان نیز می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تفویض کند.

رسیدگی و تهیه بودجه سالانه، گزارش‌های عملکرد ادواری و سالانه و صورت‌های مالی سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومی جهت تصویب، بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی برای ارائه به مراجع ذی صلاح، بررسی و تهیه سقف ایجاد تعهد برای سال های آینده و ارائه آن به مجمع عمومی، پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان سازمان به مجمع عمومی،ارائه برنامه عملیاتی به مجمع عمومی برای تصویب،انجام تمهیدات لازم برای اعمال وظایف نظارتی سازمان و حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت‌های سازمان، تعیین امضاهای مجاز سازمان، بررسی و تصویب دستوالعمل های داخلی لازم برای اداره سازمان، تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی و تنظیم و انتشار گزارش‌ها ادواری از فعالیت‌های سازمان از وظایف و اختیارات هیئت مدیره است.

شرح وظایف مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها



مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها دارای وظایف و اختیاراتی از جمله اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره، تهیه و تنظیم پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه سازمان به هیئت مدیره، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش های عملکرد ادواری و سالانه سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره، معرفی دارندگان امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌ها و دستوالعمل‌های مورد اجرا در سامان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.



مدیرعامل همچنین می تواند به مسئولیت خود بخشی از وظایف خود را به هریک از اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان تفویض کند. مدیرعامل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفی ، حقوقی، اداری و هرگونه حقوقی و اختیارات قانونی با حق توکیل است.



مدیرعامل می تواند پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند. ساختار سازمان نیز با پیشنهاد مدیرعامل به تایید رئیس مجمع عمومی می رسد.

وظایف بازرسان سازمان هدفمندسازی یارانه ها



بازرسان سازمان هدفمندسازی یارانه ها از بین اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح با تصویب مجمع عمومی تعیین می شوند.

بر اساس این مصوبه، مهم ترین وظایف بازرسان قانونی (حسابرس یا حسابرسان) سازمان هدفمندی یارانه ها رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره سازمان، تطبیق عملیات سازمان با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه سازمان و آیین نامه‌های اختصاصی آن و بودجه مصوب و سایر وظایف پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی است.

سایر مقررات سازمان هدفمندسازی یارانه ها



بر این اساس، انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی به سازمان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیرعامل سازمان مجاز است.



همچنین، آیین نامه های نظارتی، مالی، استخدامی و اداری با پیشنهاد معاونت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب مجمع عمومی می رسد. این اساسنامه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.