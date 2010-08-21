به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نماینده تهران گفت: طبق وعده دولت مصر باید تا 20 مرداد برای سفر چهار نماینده مجلس شورای اسلامی جهت سفر به غزه ویزا می شد اما هنوز خبری نیست.

وی افزود: البته فشارهای لابی صهیونیست ها و همچنین فشار های دولت آمریکا در این زمینه وجود دارد که متاسفانه دولت مصر را تحت تاثیر قراد داده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: آمریکا و صهیونیست ها سفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به غزه را به نوعی شکست خود در منطقه می دانند چرا که نمایندگان مجلس ایران می خواهند با سفر به غزه نشان دهند که با حماس مذاره خواهند کرد و غزه تنها نیست.

سروری گفت: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیگیر صدور ویزاست و هر وقت هماهنگی لازم بعمل آمد، این سفر انجام خواهد شد.

علاوه بر سروری، شبیب جویجری نماینده اهواز، عوض حیدر پور نماینده شهرضا و محمود احمدی بیغش نماینده شازند چهار نماینده ای هستند که از طرف مجلس شورای اسلامی به غزه سفر خواهند کرد تا پیام همدردی ملت ایران را به مردم غزه برسانند.

سفر نمایندگان باید از خاک مصر انجام شود.