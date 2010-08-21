بحث احداث نیروگاه جدید میان ایران و روسیه مطرح نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، سرگئی کرینکو امروز شنبه در حاشیه انتقال سوخت به راکتور نیروگاه بوشهر در کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا روسیه با توجه موانع بین المللی به همکاری با جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد ، گفت: موضع فدراسیون روسیه در این زمینه روشن بوده و نظر ما این است که همه کشورها حق استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای را دارند و جهت ادامه همکاری برای روسیه مهم این است که مسائل ایمنی هسته ای مورد توجه قرار گرفته و همکاری با آژانس تداوم یابد.

وی با اشاره به تجهیز و راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت: این موارد به طور کامل در نیروگاه بوشهر رعایت شده و خواهد شد و از این بابت هیچ کس نباید کوچکترین تردیدی در رابطه با احداث و راه اندازی نیروگاه بوشهر به خود راه بدهد.

کرینکو اضافه کرد: با توجه به این موارد روسیه با ایران و همه کشورهای دارنده این مشخصه همکاری خواهد داشت ولی فعلا بحثی در زمینه احداث نیروگاه جدیدی میان ایران و روسیه انجام نشده است، البته ما نیز برای نهایی شدن بهره برداری از نیروگاه بوشهر تا پایان سال برنامه های خود را داریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه در ادامه با اشاره به توافقنامه برای راه اندازی شرکت مشترک میان ایران و روسیه برای ادامه همکاری های هسته ای گفت: ایمنی در کار ما حرف نخست را می زند و ما برای رسیدن به این مرحله سه بار نیروگاه اتمی بوشهر را کنترل کردیم که یکی از آنها توسط ایران صورت گرفت، دیگری توسط روسیه و در نهایت آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه در خصوص احتمال واگذاری امور نیروگاه بوشهر به پرسنل ایرانی نیز افزود: آموزش های لازم برای پرسنل ایرانی در روسیه برگزار شده و در زمینه حفظ امنیت آموزش های فشرده ای به این افراد داده شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه تصریح کرد: با ثبت شرکت جدید که به صورت پنجاه - پنجاه میان ایران و روسیه منعقد شده است به واگذاری امور به پرسنل ایرانی کمک شایانی می شود، البته ما تصمیم داریم که به تدریج به سمت کاهش پرسنل روسی در این نیروگاه گام برداریم و بعد از گذشت مدتی کلیه امور را به ایران واگذاری کنیم.

ادامه دارد.