22 پروژه آموزشی فرهنگی ورزشی در مازندران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش استان افزود: پروژه های آموزشی با 124 کلاس درس و زیربنای 19 هزار و 790 متر مربع افتتاح می شود.

وی خاطر نشان کرد: برای احداث این تعداد فضای آموزشی 55 هزار و 648 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی ، 17 هزار و 972 میلیون ریال از اعتبارات استانی و هفت هزار و 400 ملیون ریال از اعتبارات خیری هزینه شده است.

فیاضی افزود: سه نمازخانه با زیربنای 585 مترمربع با اعتبار هزار و 642 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: یک سالن ورزشی با زیربنای هزار و 320 مترمربع با هفت هزار و 32 میلیون ریال اعتبار به فضای ورزشی مدارس استان اضافه می شود.

به گفته فیاضی، این پروژه ها در شهرستان های آمل ، ناحیه دو ساری، لاریجان،بهنمیر،بهشهر،عباس آباد ، چالوس، رامسر، چهاردانگه، قائم شهر، کیاکلا، محمودآباد، فریدونکنار و جویبار به بهره برداری می رسد.



