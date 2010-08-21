۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

ارشاد همدان اعطای درجه هنری به 14 هنرمند را پیگیری می کند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان از تلاش برای اعطای 14 درجه هنری به هنرمندان صنایع‌دستی این استان خبر داد.

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه معاونت صنایع‌دستی کشور با هماهنگی مراجع ذیربط در جهت اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می‌کند، اظهار داشت: معاونت صنایع‌دستی کشور در خصوص اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع‌دستی حوزه وظایف مشخصی برای خود تعریف کرده است.

وی اضافه کرد: در این رابطه پرونده تعدادی از هنرمندان صنایع‌دستی استان همدان تکمیل و به معاونت صنایع‌دستی کشور ارسال شد.

بیات با بیان اینکه شش پرونده مربوط به هنرمندان صنایع‌دستی همدان به ستاد ارسال شده، گفت: این پرونده ها در رشته‌‌های منبت، ساخت سازهای سنتی، سفال و نازک کاری است و هشت پرونده نیز از سوی معاونت صنایع‌دستی استان همدان مراحل مختلف تکمیل را طی می‌کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: پرونده‌های در دست تکمیل مربوط به استادان برجسته صنایع‌دستی همدان در رشته‌های نقاشی روی شیشه، ساخت سازهای سنتی، گره چینی، معرق چوب، منبت، پیکره تراشی و گلیم بافی است.

