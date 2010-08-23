از صیام تا قیام (3)

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: در مقدمه این کتاب آمده است در روزگار زندگی می کنیم که دم زدن از تولا و تبرا مایه فضل و شرف است و روز به روز احساس نیاز به وجود مقدس و مبارک امام زمان صاحب زمین و آسمان بیشتر و بیشتر در دلهای آزادگان سراسر کیهان رسوخ می کند و لحظه به لحظه اضطرار بیشتر دامنگیر انتظار می شود و صد البته مرارت حلاوت هم دارد.

در روزگاری زندگی کرده ایم که دیگر هیچ حافظ، فردوسی، نظامی، سنایی و مولوی سر به صحرای تقیه نگذاشته و بزرگانی چون نیما یوشیج، اخوان ثالث، حسین منزوی، سلمان هراتی، حسن حسینی، قیصر امین پور و شهریار به مدحت آل بیت عصمت و طهارت مباهات می کرده اند. در این روزگار با مداحانی بسیار موفق و موید چون ناظم، شفق سازکان ، سید رضا موید و علی انسانی همعصر بوده ایم.

روزی که امام زمان دوباره سکان هستی در کف ظاهر شود و تمام امانات ما را پیشاروی خودمان به داوری بنشیند خشنود خواهیم بود که زبان و ادبیات فارسی را به خدمت گرفته و تنها به سرایش خوبان، بزرگان و دوستان خداوند اختصاص یافته است.

اشعار این کتاب در بخش ماه رمضان دربرگیرنده عناوینی چون از صیام تا قیام، بنده فراری، ثروت بی انتها، محبت، شروع برزخ، پرکاه، آبی بر آتش، فیض حضور، هوایی هوا، دنبال دل، نعم الوکیل، بنده نواز، یا الله و یا رب است.

این کتاب در بخشهای دیگر دربرگیرنده اشعاری درباره مصائب بانوی فداکار اسلام حضرت خدیجه و ولادت امام حسن مجتبی، ضربت خوردن و شهادت حضرت امیرالمؤمنین و شبهای قدر، عید فطر، شهادت حضرت حمزه ، شهادت امام جعفر صادق، ولادت حضرت معصومه، ولادت حضرت علی ابن موسی الرضا، شهادت امام جواد الائمه، ازدواج اسمانی حضرت علی و حضرت فاطمه، شهادت حضرت باقر، حرکت کاروان امام حسین از مکه به سمت کربلا، شهادت حضرت مسلم ابن عقیل و عید غدیر خم است.