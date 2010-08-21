به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پترسون با درآمدی دوبرابر رقیب اصلی‌اش استفن مایر، مقام اول پرفروشها را از آن خود کرد.

اخیراً استفن کینگ که اکنون در رده سوم این جدول قرار دارد در مصاحبه‌ای پترسون را نویسنده‌ای "وحشتناک" خوانده وآثار وی را فاقد نثر و سبک یک نویسنده بزرگ دانسته بود. پترسون نیز در پاسخ به وی در مصاحبه‌ای گفته است: من نویسنده‌ای با نثر و سبک عالی نیستم؛ من قصه‌گویم. هزاران نفر کارهای مرا دوست ندارند اما خوشبختانه میلیونها نفر دیگر هستند که آنها را می‌پسندند.

پس از استفن مایر (40 میلیون دلار) و استفن کینگ(34 میلیون دلار) که در مقام دوم و سوم این رده بندی قرار دارند دانیل استیل (32 میلیون دلار)، کن فولت (20 میلیون دلار)، دین کونتز (18 میلیون دلار) و جانت ایوانویچ (16 میلیون دلار) در رده‌های بعدی قرار دارند.

جان گریشام (15 میلیون دلار)، نیکلاس اسپارکس (14 میلیون دلار) و جی‌کی رولینگ (با اینکه در سال اخیر کتاب جدیدی نداشته با ده میلیون دلار) در رده‌های آخر از جدول ده نویسنده پرفروش قرار گرفته‌‌اند.



