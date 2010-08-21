ارتقای نشاط مردمی از ضرورتهای دنیای امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر در نهمین شب اجرای برنامه «شب‌های شیدایی» در باغ‌موزه دفاع مقدس افزود: این‌گونه برنامه‌ها می‌توانند متناسب با ماه‌ رمضان، به‌خوبی فضای فراغت و آسودگی خاطر را برای شهروندان ایجاد کند.



رئیس شورای نظارت بر صداوسیما درباره استفاده از فناوری‌های نوین برای بیان و ترویج مفاهیم دینی و اسلامی به نسل جدید گفت: امروزه هنر در این میان حرف اول را می‌زند. طبیعی است که برخی مضامین و ارزشها را با شیوه‌های سمعی و بصری و هنری بهتر می‌توان در روح و جان تشنگان و شیفتگان ارزش‌ها نهادینه کرد.

وی گفت: برنامه «شب‌های شیدایی» توانسته با استفاده از فناوری‌های جدید، انعکاس‌دهنده ارزش‌های دفاع مقدس برای نسل جوانی باشد که تشنه این مسائل است.



مظفر یادآور شد: متاسفانه امکانات و ظرفیت‌های جامعه که حوزه فرهنگ را هم شامل می‌شود به صورت عادلانه، نه در تهران که حتی در کشور، توزیع نشده است. اما این ظرفیت در شورای اسلامی شهر تهران و سازمان فرهنگی هنری وجود دارد که با استفاده از پارک‌ها، فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ در سطح شهر، تا حدودی عدالت فرهنگی را برای شهروندان ایجاد کنند. خوشبختانه امسال برنامه‌هایی در همه نقاط تهران، در حال اجراست که از فعالیت‌های خوب سازمان فرهنگی هنری به شمار می‌رود.



وزیر اسبق آموزش و پرورش، درباره این باور برخی که شادی و نشاط، با حفاظت از ارزش‌ها و باورها و اعتقادات اسلامی جمع نمی‌شود اظهار داشت: برنامه‌هایی چون «شب شیدایی» نشان داد که می‌شود چنین امکانی به وجود آید که هم ارزش‌ها حفظ شود و هم نشاط و شادی و بهجت‌افزایی برای جامعه ایجاد شود. یکی از مهمترین رسالت‌های اصحاب هنر و رسانه و همه کسانی که مدیریت فرهنگی را برعهده دارند، پررونق نگه‌داشتن و پرنشاط کردن فضای عمومی جامعه در بستر ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است.



مظفر افزود: اگر اعتقاد و باور در مدیریت فرهنگی باشد، می‌توان فرهنگی را در جامعه گسترش داد که منادی ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس باشد. این برنامه، نقطه شروع خوبی برای گام‌های بلند بعدی است و این شور و نشاط و عشق و علاقه‌ای که در کارگزاران این مجموعه دیده می‌شود.



شبهای شیدایی از مجموعه برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که شبهای ماه رمضان از ساعت 22 تا 1 بامداد در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.



قرائت قرآن، مناجات خوانی، اجرای سرود و تواشیبح، گپ و گفت با هنرمندان، بیان خاطرات دفاع مقدس، برپایی نگارگذر و خیابان هنر و نمایش آبنمای موزیکال از جمله برنامه های این مراسم است.