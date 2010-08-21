به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به بوشهر، سرگئی کرینکو درنشست مشترک خبری با رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران که امروز شنبه در محل نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شد، از فاز جدید همکاری های هسته ای ایران و روسیه درباره ایزوتوپ های پزشکی خبر داد و تصریح کرد: همکاری های دیگری نیز در دستور کار ایران و روسیه در زمینه مسائل هسته ای در دست بررسی و گفتگو است.

کرینکو در پاسخ به سئوالی درباره تامین سوخت نیروگاه هسته ای و بی اعتمادی های ناشی از تاخیر روسیه در راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت: راه اندازی فیزیکی این نیروگاه نشان از پایبندی روسیه به تعهداتش بوده و در واقع در جهت توسعه استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای بشمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه همه کشورها حق استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای را دارند، گفت: جامعه بین الملل نیز از حق نظارت بر عدم گسترش سلاح های هسته ای برخوردار بوده و نیروگاه بوشهر نمادی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای محسوب می شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه گفت: تنها بحثی که در رابطه با سوخت نیروگاه اتمی بوشهر مطرح بوده بحث پسماندهای سوخت بود که با توافق دو کشور بر باز گرداندن پسماندهای سوخت نیروگاه بوشهر به روسیه ارسال سوخت به ایران در سال گذشته عملیاتی شد.

کرینکو با اشاره به ارسال سوخت برای نیروگاه اتمی بوشهر یک سال پیش از راه اندازی آن گفت: ما می توانستیم ارسال سوخت را به همین روزها موکول کنیم در حالی که یک سال پیش با اقدام به فرستادن سوخت به ایران کردیم و سوخت یک سال در ایران به صورت پلمپ شده باقی ماند.

وی اعلام کرد با این اقدام به نظر می رسد که نیازی به وعده خاصی برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر نباشد زیرا ما با حرکات خود رویکرد خود را نشان دادیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره احتمال تشدید محدودیت های بین المللی علیه ایران و تامین سوخت نیروگاه بوشهر تا 10 سال دیگر گفت: ما برای تامین سوخت هیچ مشکلی نداریم این مسئله نه تنها برای ایران و نیروگاه بوشهر بلکه برای تمامی نیروگاههایی که روسیه در ساخت آن مشارکت داشته است صدق می کند.

گفتنی است در این نشست مسئول امنیت نیروگاههای هسته ای دو کشور نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص امنیت نیروگاه بوشهر پرداختند.