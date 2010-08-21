علیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در چهار ماه نخست سال جاری 62 هزار و 579 واحد تولیدی، صنفی، انبار، سردخانه، واحدهای خدماتی، خرده‌فروش و عمده‌فروش همدان بازرسی شد که این میزان از بازرسی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به نقش نظارت و بازرسی در عرضه کالاهای با کیفیت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه خودسرانه قیمت‌ها، گفت: در این راستا تعداد واحدهای متخلف چهار هزار و 746 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد کاهش نشان می‌دهد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان همدان با بیان اینکه تعداد گزارش‌های واصله از سوی مردم نیز سه هزار و 331 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد رشد نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: از این میان یک هزار و 620 مورد گزارش‌های تلفنی و یک هزار و 711 مورد نیز گزارش‌های کتبی و حضوری بوده که هر یک به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 و 44 درصد رشد را به خود اختصاص داده است.

شجاعی مهمترین تخلفات واحدهای صنفی را گرانفروشی با دو هزار و 290 مورد، عدم درج قیمت با دو هزار و 691 مورد، عدم صدور فاکتور با 459 مورد، نداشتن پروانه کسب با یک هزار و 649 مورد، کم‌ف روشی و تقلب با 190 مورد و عرضه خارج از شبکه با 33 مورد عنوان کرد.