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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

هشت پروژه آبفار خراسان جنوبی افتتاح می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: همزمان با هفـته دولت هشت پروژه آبرســـــانی روســتایـــی در شهرستانهای خراسان جنوبی به بهره‌ برداری می ‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی‌اکبر بسکابادی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری افزود: این پروژه‌ها در شهرستان‌های بیـرجنـد، درمیــان، سـرایـان، فــردوس و قـایـن به بــهره ‌برداری مــی ‌رســد که 918 خـــانـــوار از مزایـای آن برخوردار می ‌شوند.

وی گفت: آبرسانی به مجتمع علی‌آباد لوله و روستای اسفهرود با اعتباری معادل شش هزار و 200 میلیون ریال و مجتمع آبرسانی پسوج شامل روستاهای ساقی، برج زیاد، سنگ‌آباد، فلارگ و بزقاج با اعتباری بالغ بر 35 هزار و 773 میلیون ریال از جمله پروژه‌های قابل بهره‌ برداری در شهرستان بیرجند است.

مدیرعامل آبفار خراسان جنوبی ادامه داد: اعتبارات پروژه‌های مذکور به ترتیب از محل اعتبارات تملک استانی، خشکسالی، ملی، استانی، مناطق محروم و تملک استانی، خشکسالی و قانون اصلاح و ردیف 550 هزار تأمین شده است.

بسکابادی افزود: ساختمان اداری شهرستان درمیان در زیربنای 480 متر مربع در دو طبقه و در مساحتی بالغ بر یک‌هزار و 700 متر مربع نیز در هفته دولت افتتاح می‌ شود.

وی تکمیل مجتمع آبرسانی کلاته ملا در فاز دو در روستاهای تنگل و دره عباس را از دیگر پروژه‌های این شهرستان برشمرد و گفت: این پروژه در بخش قهستان شهرستان درمیان قرار دارد که برای تکمیل آن دو هزار و 675 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک استانی و خشکسالی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: مجتمع آبرسانی چشمه غیاث در روستای چاه پنیری در سرایان نیز با اعتبار سه هزار و 720 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک استانی، خشکسالی و توازن اجرایی شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: شهرستان فردوس نیز با اعتبار 200 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک استانی در هفته دولت شاهد تکمیل اصلاح شبکه آبرسانی روستای سرند این شهرستان است.

بسکابادی افزود: مجتمع آبرسانی کرغند شامل روستاهای خنج، بزبیشه، سرساران و بنرگ با اعتبار 24 هزار و 313 میلیون ریال از اعتبارات تملک استانی، خشکسالی، ملی استانی و اعتبارات آبرسانی روستاها و پروژه آبرسانی دعوت با اعتبار هزینه شده 100 میلیون ریال در شهرستان قاین در هفته دولت به بهره‌برداری می ‌رسد.

کد مطلب 1137505

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