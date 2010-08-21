هشت پروژه آبفار خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی‌اکبر بسکابادی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری افزود: این پروژه‌ها در شهرستان‌های بیـرجنـد، درمیــان، سـرایـان، فــردوس و قـایـن به بــهره ‌برداری مــی ‌رســد که 918 خـــانـــوار از مزایـای آن برخوردار می ‌شوند.

وی گفت: آبرسانی به مجتمع علی‌آباد لوله و روستای اسفهرود با اعتباری معادل شش هزار و 200 میلیون ریال و مجتمع آبرسانی پسوج شامل روستاهای ساقی، برج زیاد، سنگ‌آباد، فلارگ و بزقاج با اعتباری بالغ بر 35 هزار و 773 میلیون ریال از جمله پروژه‌های قابل بهره‌ برداری در شهرستان بیرجند است.

مدیرعامل آبفار خراسان جنوبی ادامه داد: اعتبارات پروژه‌های مذکور به ترتیب از محل اعتبارات تملک استانی، خشکسالی، ملی، استانی، مناطق محروم و تملک استانی، خشکسالی و قانون اصلاح و ردیف 550 هزار تأمین شده است.

بسکابادی افزود: ساختمان اداری شهرستان درمیان در زیربنای 480 متر مربع در دو طبقه و در مساحتی بالغ بر یک‌هزار و 700 متر مربع نیز در هفته دولت افتتاح می‌ شود.

وی تکمیل مجتمع آبرسانی کلاته ملا در فاز دو در روستاهای تنگل و دره عباس را از دیگر پروژه‌های این شهرستان برشمرد و گفت: این پروژه در بخش قهستان شهرستان درمیان قرار دارد که برای تکمیل آن دو هزار و 675 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک استانی و خشکسالی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: مجتمع آبرسانی چشمه غیاث در روستای چاه پنیری در سرایان نیز با اعتبار سه هزار و 720 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک استانی، خشکسالی و توازن اجرایی شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: شهرستان فردوس نیز با اعتبار 200 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک استانی در هفته دولت شاهد تکمیل اصلاح شبکه آبرسانی روستای سرند این شهرستان است.

بسکابادی افزود: مجتمع آبرسانی کرغند شامل روستاهای خنج، بزبیشه، سرساران و بنرگ با اعتبار 24 هزار و 313 میلیون ریال از اعتبارات تملک استانی، خشکسالی، ملی استانی و اعتبارات آبرسانی روستاها و پروژه آبرسانی دعوت با اعتبار هزینه شده 100 میلیون ریال در شهرستان قاین در هفته دولت به بهره‌برداری می ‌رسد.