بازگشت شکوری به تمرینات و غیبت جباری/ استقلال فقط پنج تماشاگر داشت!

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال قبل از دیدار برابر نفت تهران عصر امروز شنبه در زمین شماره سه ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و بازیکنان به مرور آخرین برنامه های کادر فنی برای دیدار روز یکشنبه پرداختند.

* در این تمرین مجتبی جباری که از ناحیه بینی دچار مصدومیت شده است مثل چند روز قبل حضور نداشت و تنها غایب آبی پوشان بود.

* هادی شکوری مدافع تیم استقلال پس از مدتها از امروز در تمرین حضور پیدا کرد و همراه با امیدرضا روانخواه به طور انفرادی و زیر نظر کادر پزشکی دویدند.

* حسین تراب پور مربی دروازه بانهای استقلال تمرینات ویژه ای را با وحید طالب لو و محمد محمدی انجام داد.

* اعضای تیم فوتبال داماش گیلان به همراه پنج نفر از هواداران تیم استقلال شاهد تمرین آبی پوشان بودند. داماشی ها پس از استقلال در زمین شماره سه تمرینات خود را انجام دادند.

تمرین آبی پوشان ساعت 18 به پایان رسید و بازیکنان این تیم برای برپای اردوی شبانه روزی راهی هتل المپیک شدند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و نفت تهران در هفته ششم دهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر ساعت 21:45 دقیقه روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.