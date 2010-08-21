رکود بازار 10درصد نمایشگاههای خودروی مشهد را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی میرزایی روز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه احیای این صنعت نیازمند 50 سازمان است، تصریح کرد: شهرداری مشهد به دلیل الحاق شهر سنگ به محدوده شهری شهرستان مشهد خواستار پرداخت وجوهی سنگین تحت عنوان تغییر کاربری از سوی واحدهای تولیدی این منطقه که مبنای محاسبه درستی ندارد، شده است.

وی خاطرنشان کرد: ادامه فشارهای شهرداری به واحدهای سنگ بری شهر سنگ باعث تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی این منطقه و در نتیجه بیکار شدن بیش از هزار و 600 نفر می شود که معضلات اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت.

میرزایی با اشاره به ایجاد کارگروهی در استانداری برای حل این معضل ادامه داد: شهرداری منطقه 10 مشهد حتی به مصوبات این کارگروه نیز عمل نمی کند و خودسرانه عمل می‌کند.

وی اظهار داشت: پرداخت مطالبات شهرداری از تولیدات واحدهای صنفی شهر سنگ یکی از مصوبات این کارگروه بود که شهرداری نیز در آن حضور دارد، در حالیکه شهرداری منطقه 10 مشهد از اجرای این مصوبه خودداری و به صورت خودسر عمل کرده و به بهانه های مختلف از جمله آلودگی صوتی و محیطی، سد معبر و زباله‍‌های خاص مزاحمت هایی با ارسال اخطاریه و پلمب واحدهای صنفی ایجاد می کند.

وی با اشاره به نامه سازمان محیط زیست مبنی بر نبود آلایندگی این صنعت اظهار داشت: در صورت مزاحمت از جمله آلایندگی، شهروندان شهرسنگ اولین معترضان به این امر بودند، در حالیکه از 40 سالی که از فعالیت پر افتخار این صنعت در این منطقه می گذرد، اهالی منطقه هیچ اعتراضی به حضور واحدهای سنگبری در منطقه نداشته اند.

میرزایی خاطرنشان کرد: استانداری همواره بر محاسبه حقوق شهرداری با در نظر گرفتن حقوق قانونی گذشته هر صنف این منطقه و مقررات جاری کشور و تفاهم میان شهرداری و کسبه محل و در صورت عدم تفاهم ارجاع به استانداری برای حل مشکلات این مهم تاکید می کند.

رئیس اتحادیه سنگبری های مشهد و حومه افزود: استان خراسان رضوی علیرغم داشتن معادن غنی سنگ های معدنی، سنگ از کشور چین وارد می کند و منابع معدنی خام خود را که در صورت فرآوری شده که دارای ده برابر ارزش افزوده است را به خارج صادر می کند.

حسین علی میرزایی افزود: علت صادرات سنگ‌های مرغوب معدنی استان به صورت خام این است که معدن کاران ما قادر به تامین هزینه های دولتی به دلیل بالا بودن هزینه های تولید خود نیستند و برای امرار معاش خود ناچار به صادرات به صورت خام هستند.

مهندس مجید قاسمی عضو هئیت مدیره انجمن سنگ خراسان رضوی نیز گفت: باید مدیران شهرداری منطقه 10 مشهد بر اساس تصمیمات کارگروه متشکل از استانداری، شهرداری و اتحادیه سنگبران مشهد عمل کنند و به صورت انفرادی عمل نکنند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری این منطقه به دلایل مختلف از جمله آلایندگی درصدد تعطیل کردن واحدهای سنگبری در شهر سنگ است در حالیکه ما وارد شهر نشدیم و این شهر بوده است که به دلیل مهاجرت ما را جذب خود کرده است و اکنون بعد از 40 سال از فعالیت واحدهای سنگبری در این منطقه، آنان را جریمه و وادار به تعطیلی و نقل مکان می کنند.

قاسمی ادامه داد: بر اساس قانون نوسازی و حمایت از صنعت مصوب سال 83 هیات وزیران، شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی مکلف هستند که در صورت ورود منطقه ای به حریم شهری به واحدهای تولیدی و صنعتی کاربری رایگان ارائه دهند یا امکانات انتقال آنان را به جای دیگر آماده کنند.

وی ادامه داد: همچنین محاسبه عوارض شهرداری در این منطقه مبنای درست و ثابتی ندارد که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

وی در پایان نامه ای از رئیس جمهور خطاب به استاندار سابق خراسان رضوی را به خبرنگاران نشان داد که در بخشی از آن بر رعایت حال کسبه تاکید شده بود.

